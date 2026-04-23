סוכנות הידיעות האיראנית תסנים ציטטה את סגן יו"ר הפרלמנט וחבר נשיאות הפרלמנט שטענו כי הופקדו כבר כספים ראשונים בבנק המרכזי של איראן

דורון פסקין | 23 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

בכירים בפרלמנט האיראני טוענים כי איראן החלה לגרוף הכנסות ראשונות מגביית אגרה במצר הורמוז

בכירי הפרלמנט בטהראן טענו היום כי הכנסות ראשוניות מגביית אגרות על שיט במצר הורמוז כבר הועברו לחשבונות הבנק המרכזי של איראן.

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" ציטטה בנושא את סגן יו"ר הפרלמנט, חאג'י-באבאיי, ואת חבר נשיאות הפרלמנט, עלי-רזא סלימי. לדברי חאג'י-באבאיי, "ההכנסה הראשונה" מגביית האגרות כבר הופקדה בחשבון הבנק המרכזי, אך הוא נמנע מלנקוב בסכום.

סלימי הוסיף כי "על פי מידע שקיבלתי ממקורות מוסמכים, איראן כבר גבתה כספים מאוניות שעברו במצר הורמוז. גובה האגרה משתנה בהתאם לסוג המטען, היקפו ורמת הסיכון של כלי השיט. איראן היא שקובעת את הכללים ואת מנגנון הגבייה – אנחנו אלה שמכתיבים את החוקים".

ספינה במצר הורמוז, 25 ביוני 2025 | צילום: Giuseppe CACACE / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 6 באוקטובר 2025 | צילום: Moneymaker/Getty Images
טראמפ: "איראן מתקשה מאוד להבין מי המנהיג שלה"

אורן שלום

נשיא ארה"ב התייחס למאבקי הכוח בצמרת האיראנית והצהיר כי המצור יימשך "עד שאיראן תהיה מוכנה לעשות עסקה"

חיילי צה"ל בדרום לבנון
טיל נ"ט שוגר לעבר כוחות צה"ל בלבנון; אין נפגעים

צוות מגזין אפוק

מוקדם יותר יורט כטב"ם ששוגר לעבר הכוחות; חוסלו מחבלי חמאס חמושים שפעלו בסמוך לכוחות צה"ל ברצועה | דיווח מתעדכן

נשיא לבנון, ג'וזף עון, וראש הממשלה, נוואף סלאם, 5 בספטמבר 2025
מנהיגי לבנון הגיבו למותה של עיתונאית אל-אח'באר בתקיפת ישראל: "פשעים נגד האנושות"

דורון פסקין

אתמול דווח על מותה של אמאל ח'ליל, כתבת העיתון המזוהה עם חיזבאללה. נשיא לבנון עאון וראש הממשלה סלאם גינו בחריפות את ישראל

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 28 במרץ 2026
המתיחות בגבול הצפון גוברת – הפסקת האש בלבנון עומדת למבחן

יוני בן מנחם

על רקע סבב שיחות נוסף הצפוי היום בוושינגטון, והפרות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי המצב שברירי ועשוי להתלקח בכל רגע

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מזכיר המדינה, מרקו רוביו, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 2 בדצמבר 2025
האם טראמפ מתקרב להחלטה על חידוש הלחימה?

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי אם איראן תמשיך לסרב לוותר על עמדתה בנושא הגרעין והחומר המועשר שברשותה, הסבלנות האמריקנית עשויה לפקוע. ראש הממשלה צפוי לקיים היום שורת דיונים בנושא המשא ומתן עם איראן ולדון באפשרות של חידוש הלחימה

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 21 באפריל 2026
האם טראמפ יבחר באסטרטגיית שרמן במלחמה מול איראן?

אורן שלום

נשיא ארה"ב שיתף ב-Truth Social מאמר שפורסם בפוקס ניוז, בו מתוארת הדוקטרינה של ויליאם שרמן ממלחמת האזרחים, שהאמין בהפעלת כוח משמעותי במטרה לשבור את יכולת ההתנגדות של היריב ואת רצונו להמשיך בעימות

