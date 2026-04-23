סוכנות הידיעות האיראנית תסנים ציטטה את סגן יו"ר הפרלמנט וחבר נשיאות הפרלמנט שטענו כי הופקדו כבר כספים ראשונים בבנק המרכזי של איראן
דורון פסקין | 23 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
בכירים בפרלמנט האיראני טוענים כי איראן החלה לגרוף הכנסות ראשונות מגביית אגרה במצר הורמוז
בכירי הפרלמנט בטהראן טענו היום כי הכנסות ראשוניות מגביית אגרות על שיט במצר הורמוז כבר הועברו לחשבונות הבנק המרכזי של איראן.
סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" ציטטה בנושא את סגן יו"ר הפרלמנט, חאג'י-באבאיי, ואת חבר נשיאות הפרלמנט, עלי-רזא סלימי. לדברי חאג'י-באבאיי, "ההכנסה הראשונה" מגביית האגרות כבר הופקדה בחשבון הבנק המרכזי, אך הוא נמנע מלנקוב בסכום.
סלימי הוסיף כי "על פי מידע שקיבלתי ממקורות מוסמכים, איראן כבר גבתה כספים מאוניות שעברו במצר הורמוז. גובה האגרה משתנה בהתאם לסוג המטען, היקפו ורמת הסיכון של כלי השיט. איראן היא שקובעת את הכללים ואת מנגנון הגבייה – אנחנו אלה שמכתיבים את החוקים".
