בכירים בפרלמנט האיראני טוענים כי איראן החלה לגרוף הכנסות ראשונות מגביית אגרה במצר הורמוז

בכירי הפרלמנט בטהראן טענו היום כי הכנסות ראשוניות מגביית אגרות על שיט במצר הורמוז כבר הועברו לחשבונות הבנק המרכזי של איראן.

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" ציטטה בנושא את סגן יו"ר הפרלמנט, חאג'י-באבאיי, ואת חבר נשיאות הפרלמנט, עלי-רזא סלימי. לדברי חאג'י-באבאיי, "ההכנסה הראשונה" מגביית האגרות כבר הופקדה בחשבון הבנק המרכזי, אך הוא נמנע מלנקוב בסכום.