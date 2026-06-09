הפנטגון מסמן את ענקיות הטכנולוגיה הסיניות כחלק ממערך הכוח הצבאי של בייג'ינג

הפנטגון החליט הלילה להוסיף שורה של חברות סיניות בולטות לרשימת "החברות הצבאיות הסיניות". מדובר ברשימה של חברות שלפי הפנטגון קשורות לצבא הסיני ולבסיס התעשייה הביטחונית של סין.

מבחינה משפטית, עדיין לא מדובר בהטלת סנקציה: ההכללה ברשימה אינה אוסרת באופן גורף על פעילות החברות בשוק האמריקני ואינה מקפיאה את נכסיהן. ואולם מבחינה עסקית וביטחונית, מדובר בהחרפה משמעותית של מאמץ הממשל האמריקני לנתק את שרשראות האספקה של מערכת הביטחון מחברות סיניות הנתפסות בוושינגטון כחלק ממדיניות "המיזוג הצבאי-אזרחי" של סין.