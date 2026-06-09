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משרד ההגנה האמריקני הוסיף לרשימת החברות הצבאיות הסיניות חברות שונות כמו באידו, עליבאבא, BYD ועוד. הצעד מהווה החרפה משמעותית במאמץ האמריקני לנתק את שרשראות האספקה של מערכת הביטחון מחברות סיניות

דורון פסקין | 9 ביוני 2026 | חדשות | 4 דק׳

הפנטגון מסמן את ענקיות הטכנולוגיה הסיניות כחלק ממערך הכוח הצבאי של בייג'ינג

הפנטגון החליט הלילה להוסיף שורה של חברות סיניות בולטות לרשימת "החברות הצבאיות הסיניות". מדובר ברשימה של חברות שלפי הפנטגון קשורות לצבא הסיני ולבסיס התעשייה הביטחונית של סין.

מבחינה משפטית, עדיין לא מדובר בהטלת סנקציה: ההכללה ברשימה אינה אוסרת באופן גורף על פעילות החברות בשוק האמריקני ואינה מקפיאה את נכסיהן. ואולם מבחינה עסקית וביטחונית, מדובר בהחרפה משמעותית של מאמץ הממשל האמריקני לנתק את שרשראות האספקה של מערכת הביטחון מחברות סיניות הנתפסות בוושינגטון כחלק ממדיניות "המיזוג הצבאי-אזרחי" של סין.

בהודעה הרשמית שפרסם הפנטגון נמסר כי לאחר בדיקת נאותות, זיהה המשרד 188 גופים העומדים בדרישות החוק להכללה ברשימה בהתאם לסעיף 1260H בחוק תקציב הביטחון לשנת 2021. הפנטגון ציין כי הוא רשאי לעדכן את הרשימה בהמשך, וכי ממשלת ארה"ב שומרת לעצמה את הזכות לנקוט צעדים נוספים נגד החברות גם מכוח סמכויות אחרות.

הלוגו של חברת באידו ושל חברת עליבאבא על משרדיהן בבייג׳ינג

הלוגו של חברת באידו ושל חברת עליבאבא על משרדיהן בבייג׳ינג | צילום:Adek BERRY / AFP via Getty Images, WANG Zhao / AFP via Getty Images

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