צרפת הודיעה כי תאסור על סמוטריץ' להיכנס לשטחה

שר החוץ הצרפתי, ז'אן-נואל בארו, הודיע היום בפוסט שפרסם ב-X כי צרפת תאסור על שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', להיכנס לשטחה.

זאת כחלק מחבילת סנקציות חדשה ומתואמת עם בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ונורבגיה, על רקע מה שהגדיר כ"הגברת הקולוניזציה והאלימות בגדה המערבית".

לטענת בארו, "סמוטריץ' מקדם באופן פעיל את סיפוח הגדה המערבית, כפי שהוא טוען בגלוי, את הקמתן של התנחלויות חדשות בגדה המערבית, את הקולוניזציה מחדש של עזה, את הקריסה הכלכלית של הרשות הפלסטינית ואת השלכותיה המזיקות על האוכלוסייה הפלסטינית: זוהי מדיניות שהרוב המכריע של הקהילה הבין-לאומית אינו יכול לקבל, בהיותו מחויב בתוקף לפתרון שתי המדינות".