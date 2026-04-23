גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי אם איראן תמשיך לסרב לוותר על עמדתה בנושא הגרעין והחומר המועשר שברשותה, הסבלנות האמריקנית עשויה לפקוע. ראש הממשלה צפוי לקיים היום שורת דיונים בנושא המשא ומתן עם איראן ולדון באפשרות של חידוש הלחימה
יוני בן מנחם | 23 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
האם טראמפ מתקרב להחלטה על חידוש הלחימה?
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, החליט ביום שלישי להאריך באופן חד-צדדי את הפסקת האש עם איראן.
גורמים מדיניים בירושלים טוענים כי ישראל עודכנה שהמועד האחרון שהציב לחידוש המשא ומתן הוא יום ראשון הקרוב, אף שהדבר לא הוכרז רשמית, ואף הוכחש על ידי דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט. להערכת אותם גורמים, זהו פרק הזמן הנדרש להגעתה של נושאת המטוסים האמריקנית השלישית לאזור.
לוויט אמרה אמש בריאיון ל"פוקס ניוז" כי איראן חייבת להסכים להעביר את האורניום המועשר שברשותה לידי ארה"ב, כחלק מהסדר שיביא לסיום המלחמה.
