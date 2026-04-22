האם טראמפ יבחר באסטרטגיית שרמן במלחמה מול איראן?

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שיתף הערב ב-Truth Social טור דעה שפורסם בפוקס ניוז תחת הכותרת: "האם הנשיא טראמפ ילך עד הסוף בסגנון שרמן במלחמה נגד איראן?". הטור נכתב על ידי יו יואיט, פרשן אמריקני ומגיש רדיו, הכותב בקביעות את הטור "Morning Glory", ברשת פוקס.

הטור מתייחס לדוקטרינה של הגנרל ויליאם שרמן ממלחמת האזרחים האמריקנית. נכתב בו כי אם ספרו של ג'יימס מקפרסון משנת 1988, "Battle Cry of Freedom", תורגם לפרסית, ייתכן שהנהגת משמרות המהפכה האיראניים תרצה לעיין בו במהירות – במיוחד בפרקים העוסקים בשרמן ובשתי צעדותיו.