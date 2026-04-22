נשיא ארה"ב שיתף ב-Truth Social מאמר שפורסם בפוקס ניוז, בו מתוארת הדוקטרינה של ויליאם שרמן ממלחמת האזרחים, שהאמין בהפעלת כוח משמעותי במטרה לשבור את יכולת ההתנגדות של היריב ואת רצונו להמשיך בעימות
האם טראמפ יבחר באסטרטגיית שרמן במלחמה מול איראן?
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שיתף הערב ב-Truth Social טור דעה שפורסם בפוקס ניוז תחת הכותרת: "האם הנשיא טראמפ ילך עד הסוף בסגנון שרמן במלחמה נגד איראן?". הטור נכתב על ידי יו יואיט, פרשן אמריקני ומגיש רדיו, הכותב בקביעות את הטור "Morning Glory", ברשת פוקס.
הטור מתייחס לדוקטרינה של הגנרל ויליאם שרמן ממלחמת האזרחים האמריקנית. נכתב בו כי אם ספרו של ג'יימס מקפרסון משנת 1988, "Battle Cry of Freedom", תורגם לפרסית, ייתכן שהנהגת משמרות המהפכה האיראניים תרצה לעיין בו במהירות – במיוחד בפרקים העוסקים בשרמן ובשתי צעדותיו.
הראשונה היא "הצעדה אל הים" מאטלנטה לסוואנה; השנייה, פחות מוכרת אך ממושכת והרסנית יותר, מסוואנה לצפון קרוליינה – מהלך שהחריב את דרום קרוליינה, מוקד הקנאות הבדלנית, באופן שנחשב אז בלתי אפשרי בשל תנאי השטח.
