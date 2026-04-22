סוכנות הידיעות המזוהה עם משמרות המהפכה מציגה חמש משמעויות להמשך, וטוענת כי הצעד האמריקני הוא חלק מטקטיקת הונאה שנועדה לשמר לחץ צבאי-כלכלי גם תחת מעטה של הפסקת אש

דורון פסקין | 22 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

כך משמרות המהפכה מפרשים את המהלך של טראמפ

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, פרסמה הלילה מאמר תחת הכותרת: "מה משמעות הארכת הפסקת האש של טראמפ מול איראן?". מן הדברים שנכתבו בו ניתן ללמוד כיצד במשמרות המהפכה תופסים את המצב, ומהם, לשיטתם, התרחישים האפשריים בהמשך המערכה.

וכך נכתב: "דונלד טראמפ הודיע ביום שלישי, בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות, כי הוא מאריך ללא הגבלת זמן את הפסקת האש עם איראן, לבקשת פקיסטן שתיווכה בשיחות, עד שיתבררו תוצאות המשא ומתן. עם זאת, מידע שהגיע לידי תסנים ממקורות שונים מצביע על כך שאיראן כלל לא ביקשה להאריך את הפסקת האש. להודעת טראמפ על הארכה בלתי מוגבלת של הפסקת האש עשויות להיות כמה משמעויות:

"1. המשמעות הראשונה היא שטראמפ הפסיד במלחמה. הוא בחן ומיצה את כל התרחישים האפשריים במהלכה, וכעת מבין שלא ישיג דבר באמצעות המשך הלחימה. לכן, מבחינתו, היציאה מן המלחמה היא האפשרות הטובה ביותר. גם אם יבחר להמשיך בה, בהחלטה טיפשית, הוא לא ישיג דבר.

תנועת כלי רכב ברחוב בטהראן, 21 באפריל 2026 | צילום: ATTA KENARE / AFP via Getty Images

נושאת המטוסים אברהם לינקולן בפעילות במצרי הורמוז, 16 באפריל 2026
טראמפ מנסה למצות את הנתיב הדיפלומטי, ובמקביל מגביר את הלחץ הכלכלי על איראן

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי ארה"ב עדכנה את ישראל בהחלטה להאריך את הפסקת האש, שעשויה לחזק את הלגיטימיות לחידוש הלחימה בהמשך. עם זאת, הצעד עשוי להתפרש אצל האיראנים כחולשה, ולגרום להם להקשיח עמדות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ,
טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש עם איראן; המצור הימי יימשך

צוות מגזין אפוק

"התבקשנו להשהות את המתקפה שלנו על איראן עד שמנהיגיה ונציגיה יוכלו לגבש הצעה מאוחדת", כתב טראמפ ב-Truth Social

שר הביטחון, ישראל כ"ץ
שר הביטחון: "נעים קאסם יחריב את העדה השיעית וישלם באובדן בתים ושטח עד שישלם גם באובדן ראשו"

אורן שלום

שר הביטחון התייחס להמשך המערכה בלבנון: "כל מרחב הביטחון שבין קו אזור הביטחון לבין קו הליטני חייב להיות מפורז ונקי ממחבלי חיזבאללה ומנשק. אם ממשלת לבנון לא תעמוד בהתחייבותה, צה"ל יעשה זאת"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 6 באפריל 2026
לקראת פקיעת הפסקת האש, גורמים ביטחוניים מעריכים: איראן לא תסכים לוותר לגמרי על הגרעין

יוני בן מנחם

להערכת גורמי ביטחון, טהראן מוכנה לפשרות מוגבלות בלבד ותמשיך במדיניות של משיכת זמן והטעיה, בעוד הפערים עם וושינגטון מעמיקים והסיכון לחידוש הלחימה גובר

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 18 באפריל 2026
טראמפ: "אם ייחתם הסכם, הוא יבטיח ביטחון לא רק לישראל ולמזרח התיכון, אלא גם לכל העולם"

אורן שלום

נשיא ארה"ב פרסם מספר פוסטים ב-Truth Social בנוגע לאיראן ולהסכם אפשרי. "קראתי בתקשורת הפייק ניוז שאני תחת 'לחץ' להגיע להסכם. זה לא נכון! אני לא תחת שום לחץ, למרות שהכול יקרה מהר יחסית"

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, 28 במאי 2020
דיווח איראני: איראן עדיין מציבה תנאים להשתתפות בשיחות עם ארה"ב בפקיסטן

דורון פסקין

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי "נכון לעכשיו, לא חל שינוי בהחלטת איראן שלא להשתתף בשיחות"

