סוכנות הידיעות המזוהה עם משמרות המהפכה מציגה חמש משמעויות להמשך, וטוענת כי הצעד האמריקני הוא חלק מטקטיקת הונאה שנועדה לשמר לחץ צבאי-כלכלי גם תחת מעטה של הפסקת אש
דורון פסקין | 22 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
כך משמרות המהפכה מפרשים את המהלך של טראמפ
סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, פרסמה הלילה מאמר תחת הכותרת: "מה משמעות הארכת הפסקת האש של טראמפ מול איראן?". מן הדברים שנכתבו בו ניתן ללמוד כיצד במשמרות המהפכה תופסים את המצב, ומהם, לשיטתם, התרחישים האפשריים בהמשך המערכה.
וכך נכתב: "דונלד טראמפ הודיע ביום שלישי, בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות, כי הוא מאריך ללא הגבלת זמן את הפסקת האש עם איראן, לבקשת פקיסטן שתיווכה בשיחות, עד שיתבררו תוצאות המשא ומתן. עם זאת, מידע שהגיע לידי תסנים ממקורות שונים מצביע על כך שאיראן כלל לא ביקשה להאריך את הפסקת האש. להודעת טראמפ על הארכה בלתי מוגבלת של הפסקת האש עשויות להיות כמה משמעויות:
"1. המשמעות הראשונה היא שטראמפ הפסיד במלחמה. הוא בחן ומיצה את כל התרחישים האפשריים במהלכה, וכעת מבין שלא ישיג דבר באמצעות המשך הלחימה. לכן, מבחינתו, היציאה מן המלחמה היא האפשרות הטובה ביותר. גם אם יבחר להמשיך בה, בהחלטה טיפשית, הוא לא ישיג דבר.
