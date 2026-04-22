כך משמרות המהפכה מפרשים את המהלך של טראמפ

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, פרסמה הלילה מאמר תחת הכותרת: "מה משמעות הארכת הפסקת האש של טראמפ מול איראן?". מן הדברים שנכתבו בו ניתן ללמוד כיצד במשמרות המהפכה תופסים את המצב, ומהם, לשיטתם, התרחישים האפשריים בהמשך המערכה.

וכך נכתב: "דונלד טראמפ הודיע ביום שלישי, בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות, כי הוא מאריך ללא הגבלת זמן את הפסקת האש עם איראן, לבקשת פקיסטן שתיווכה בשיחות, עד שיתבררו תוצאות המשא ומתן. עם זאת, מידע שהגיע לידי תסנים ממקורות שונים מצביע על כך שאיראן כלל לא ביקשה להאריך את הפסקת האש. להודעת טראמפ על הארכה בלתי מוגבלת של הפסקת האש עשויות להיות כמה משמעויות: