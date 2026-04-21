שר הביטחון התייחס להמשך המערכה בלבנון: "כל מרחב הביטחון שבין קו אזור הביטחון לבין קו הליטני חייב להיות מפורז ונקי ממחבלי חיזבאללה ומנשק. אם ממשלת לבנון לא תעמוד בהתחייבותה, צה"ל יעשה זאת"
שר הביטחון: "נעים קאסם יחריב את העדה השיעית וישלם באובדן בתים ושטח עד שישלם גם באובדן ראשו"
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, התייחס היום במהלך נאומו בטקס "הקראת שמות חללי מערכות ישראל בהיכל הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל בהר הרצל", למערכה בלבנון ולמטרות שישראל הציבה.
כ"ץ ציין כי "גם בשעה שבה אנחנו מכונסים כאן ומתייחדים עם זכר חללינו, בעיצומם של שבועות ארוכים בהם פועלים כוחות צה"ל בעוצמה ובנחישות בדרום לבנון, המחויבות שלנו נותרה ברורה וחד משמעית: להביא ביטחון לתושבי הצפון.
"צה"ל ערוך באזור הביטחון בלבנון עד לקו הנ"ט בעומק של עד עשרה קילומטרים, מקו הים במערב ועד למבואות החרמון במזרח. מהקו הזה, אותו כבשו חיילינו הגיבורים, מגן צה"ל על היישובים הישראליים מפני כל איום ישיר, מפשיטה או מירי נ"ט, וממשיך לפעול כדי לסכל איומים ותשתיות טרור בשטח".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו