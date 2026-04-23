המתיחות בגבול הצפון גוברת – הפסקת האש בלבנון עומדת למבחן

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי הפסקת האש בלבנון שברירית ועלולה לקרוס בכל רגע. חיזבאללה ממשיך להפר את ההסכם ומשגר מעת לעת כטב"מים לעבר ישראל, וכן רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון.

במקביל, מנסה חיזבאללה למנוע את הרס הבתים בכפרים שעליהם שולט צה"ל בשטח הצהוב. הלחץ על ארגון הטרור גובר מצד תושבים שיעים שנאלצו לנטוש את בתיהם ולהימלט צפונה.