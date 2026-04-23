על רקע סבב שיחות נוסף הצפוי היום בוושינגטון, והפרות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי המצב שברירי ועשוי להתלקח בכל רגע
יוני בן מנחם | 23 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
המתיחות בגבול הצפון גוברת – הפסקת האש בלבנון עומדת למבחן
גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי הפסקת האש בלבנון שברירית ועלולה לקרוס בכל רגע. חיזבאללה ממשיך להפר את ההסכם ומשגר מעת לעת כטב"מים לעבר ישראל, וכן רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון.
במקביל, מנסה חיזבאללה למנוע את הרס הבתים בכפרים שעליהם שולט צה"ל בשטח הצהוב. הלחץ על ארגון הטרור גובר מצד תושבים שיעים שנאלצו לנטוש את בתיהם ולהימלט צפונה.
בצה"ל מכונה האזור הזה "מרחב האבטחה", והצבא נחוש לטהר אותו מכל תשתיות הטרור ומנוכחות פעילי חיזבאללה, כדי למנוע ירי של טילי נ"ט ורקטות לעבר יישובי הצפון.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו