על רקע סבב שיחות נוסף הצפוי היום בוושינגטון, והפרות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי המצב שברירי ועשוי להתלקח בכל רגע

יוני בן מנחם | 23 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

המתיחות בגבול הצפון גוברת – הפסקת האש בלבנון עומדת למבחן

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי הפסקת האש בלבנון שברירית ועלולה לקרוס בכל רגע. חיזבאללה ממשיך להפר את ההסכם ומשגר מעת לעת כטב"מים לעבר ישראל, וכן רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון.

במקביל, מנסה חיזבאללה למנוע את הרס הבתים בכפרים שעליהם שולט צה"ל בשטח הצהוב. הלחץ על ארגון הטרור גובר מצד תושבים שיעים שנאלצו לנטוש את בתיהם ולהימלט צפונה.

בצה"ל מכונה האזור הזה "מרחב האבטחה", והצבא נחוש לטהר אותו מכל תשתיות הטרור ומנוכחות פעילי חיזבאללה, כדי למנוע ירי של טילי נ"ט ורקטות לעבר יישובי הצפון.

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 28 במרץ 2026 | צילום: Jalaa MAREY / AFP via Getty Images

מנהיגי לבנון הגיבו למותה של עיתונאית אל-אח'באר בתקיפה ישראלית: "פשעים נגד האנושות"

אתמול דווח על מותה של אמאל ח'ליל, כתבת העיתון המזוהה עם חיזבאללה. נשיא לבנון עאון וראש הממשלה סלאם גינו בחריפות את ישראל

האם טראמפ מתקרב להחלטה על חידוש הלחימה?

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי אם איראן תמשיך לסרב לוותר על עמדתה בנושא הגרעין והחומר המועשר שברשותה, הסבלנות האמריקנית עשויה לפקוע. ראש הממשלה צפוי לקיים היום שורת דיונים בנושא המשא ומתן עם איראן ולדון באפשרות של חידוש הלחימה

האם טראמפ יבחר באסטרטגיית שרמן במלחמה מול איראן?

נשיא ארה"ב שיתף ב-Truth Social מאמר שפורסם בפוקס ניוז, בו מתוארת הדוקטרינה של ויליאם שרמן ממלחמת האזרחים, שהאמין בהפעלת כוח משמעותי במטרה לשבור את יכולת ההתנגדות של היריב ואת רצונו להמשיך בעימות

כך משמרות המהפכה מפרשים את המהלך של טראמפ

סוכנות הידיעות המזוהה עם משמרות המהפכה מציגה חמש משמעויות להמשך, וטוענת כי הצעד האמריקני הוא חלק מטקטיקת הונאה שנועדה לשמר לחץ צבאי-כלכלי גם תחת מעטה של הפסקת אש

טראמפ מנסה למצות את הנתיב הדיפלומטי, ובמקביל מגביר את הלחץ הכלכלי על איראן

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי ארה"ב עדכנה את ישראל בהחלטה להאריך את הפסקת האש, שעשויה לחזק את הלגיטימיות לחידוש הלחימה בהמשך. עם זאת, הצעד עשוי להתפרש אצל האיראנים כחולשה, ולגרום להם להקשיח עמדות

טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש עם איראן; המצור הימי יימשך

"התבקשנו להשהות את המתקפה שלנו על איראן עד שמנהיגיה ונציגיה יוכלו לגבש הצעה מאוחדת", כתב טראמפ ב-Truth Social

