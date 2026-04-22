גורמים מדיניים בכירים מסרו כי ארה"ב עדכנה את ישראל בהחלטה להאריך את הפסקת האש, שעשויה לחזק את הלגיטימיות לחידוש הלחימה בהמשך. עם זאת, הצעד עשוי להתפרש אצל האיראנים כחולשה, ולגרום להם להקשיח עמדות

יוני בן מנחם | 22 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ מנסה למצות את הנתיב הדיפלומטי, ובמקביל מגביר את הלחץ הכלכלי על איראן

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי ארה"ב עדכנה את ישראל על החלטתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להאריך את הפסקת האש עם איראן עד להודעה חדשה.

להערכתם, על רקע הביקורת הפנימית בארה"ב על המלחמה, טראמפ פועל בכל דרך כדי להציג מיצוי מלא של המסלול הדיפלומטי.

בהודעה שפרסם נימק טראמפ את החלטתו בשתי סיבות עיקריות: פיצול חריף בהנהגה האיראנית, שלדבריו מונע ממנה לקבל החלטה באשר להמשך המשא ומתן ולהגעה להסכם; והיענות לבקשתם של מפקד צבא פקיסטן, אסים מוניר, וראש ממשלת פקיסטן, שהבאז שריף.

נושאת המטוסים אברהם לינקולן בפעילות במצרי הורמוז, 16 באפריל 2026 | צילום: U.S. Navy via Getty Images

