כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

"התבקשנו להשהות את המתקפה שלנו על איראן עד שמנהיגיה ונציגיה יוכלו לגבש הצעה מאוחדת", כתב טראמפ ב-Truth Social

צוות מגזין אפוק | 21 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש עם איראן; המצור הימי יימשך

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע כי החליט להאריך את הפסקת האש עם איראן. לדבריו, המצור הימי על איראן יימשך.

בפוסט שפרסם ב-Truth Social, כתב טראמפ: "בהתבסס על העובדה שממשלת איראן מפולגת באופן חמור, דבר שאינו מפתיע, ולבקשתו של פילד מרשל אסים מוניר ושל ראש ממשלת פקיסטן, שהבאז שריף, התבקשנו להשהות את המתקפה שלנו על איראן עד שמנהיגיה ונציגיה יוכלו לגבש הצעה מאוחדת.

"לפיכך הוריתי לצבא שלנו להמשיך במצור, ובכל יתר ההיבטים להישאר מוכן ומסוגל, ובהתאם לכך אאריך את הפסקת האש עד שתוגש הצעתם ועד שהדיונים יסתיימו, כך או אחרת".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 6 באפריל 2026 | צילום: Brendan SMIALOWSKI / AFP via Getty Images

שתפו: