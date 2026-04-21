להערכת גורמי ביטחון, טהראן מוכנה לפשרות מוגבלות בלבד ותמשיך במדיניות של משיכת זמן והטעיה, בעוד הפערים עם וושינגטון מעמיקים והסיכון לחידוש הלחימה גובר

יוני בן מנחם | 21 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

לקראת פקיעת הפסקת האש, גורמים ביטחוניים מעריכים: איראן לא תסכים לוותר לגמרי על הגרעין

לקראת סיום הפסקת האש הצפוי בלילה שבין רביעי לחמישי, האיראנים ממשיכים לפזר מסך עשן סביב השתתפותם בסבב המשא ומתן שאמור להתחדש בפקיסטן עם המשלחת האמריקנית.

גורם איראני בכיר אמר אתמול לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהראן "בוחנת בחיוב" את האפשרות להשתתף בשיחות, אך לדבריו טרם התקבלה החלטה סופית. יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, המוביל את המגעים מול ארה"ב, הצהיר אמש בפוסט ברשת X כי טהראן "לא תקבל משא ומתן תחת איומים", מבלי להתייחס ישירות לסבב השיחות המתוכנן.

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מעריכים כי איראן תהיה מוכנה לפשרות מסוימות בפרויקט הגרעין שלה, אך לא לוותר עליו לגמרי. לדבריהם, האיראנים יסרבו להוציא מתחומם את האורניום המועשר ולמסור אותו לידי ארה"ב. בתרחיש המיטבי, הם עשויים להסכים להעבירו למדינה שלישית המקורבת אליהם, כמו רוסיה או פקיסטן, אך לא יוותרו על זכותם להעשיר אורניום.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 6 באפריל 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 6 באפריל 2026 | צילום: Brendan SMIALOWSKI / AFP via Getty Images

