לקראת פקיעת הפסקת האש, גורמים ביטחוניים מעריכים: איראן לא תסכים לוותר לגמרי על הגרעין

לקראת סיום הפסקת האש הצפוי בלילה שבין רביעי לחמישי, האיראנים ממשיכים לפזר מסך עשן סביב השתתפותם בסבב המשא ומתן שאמור להתחדש בפקיסטן עם המשלחת האמריקנית.

גורם איראני בכיר אמר אתמול לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהראן "בוחנת בחיוב" את האפשרות להשתתף בשיחות, אך לדבריו טרם התקבלה החלטה סופית. יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, המוביל את המגעים מול ארה"ב, הצהיר אמש בפוסט ברשת X כי טהראן "לא תקבל משא ומתן תחת איומים", מבלי להתייחס ישירות לסבב השיחות המתוכנן.