סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי "נכון לעכשיו, לא חל שינוי בהחלטת איראן שלא להשתתף בשיחות"
דורון פסקין | 20 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
דיווח איראני: איראן עדיין מציבה תנאים להשתתפות בשיחות עם ארה"ב בפקיסטן
סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דיווחה כי "למרות הצהרת טראמפ שסגנו ואנס וחברים נוספים בצוות המשא ומתן האמריקני בדרכם לפקיסטן, נכון לרגע פרסום הידיעה לא חל כל שינוי בהחלטת איראן שלא להשתתף בשיחות".
עוד נמסר כי "השתתפותה של איראן מותנית במילוי תנאים מוקדמים מסוימים". לפי הסוכנות, נושא המצור הימי "הועבר באמצעות המתווך הפקיסטני, שציין היום כי העלה את העניין בפני טראמפ".
עם זאת, נטען כי נוסף לסוגיית המצור הימי, קיימות "דרישות מוגזמות" נוספות מצד האמריקנים במסרים שהוחלפו, שאינן מצביעות על אופק ברור למשא ומתן העומד בפתח.
