נשיא ארה"ב פרסם מספר פוסטים ב-Truth Social בנוגע לאיראן ולהסכם אפשרי. "קראתי בתקשורת הפייק ניוז שאני תחת 'לחץ' להגיע להסכם. זה לא נכון! אני לא תחת שום לחץ, למרות שהכול יקרה מהר יחסית"

אורן שלום | 20 באפריל 2026 | חדשות | 3 דק׳

טראמפ: "אם ייחתם הסכם, הוא יבטיח ביטחון לא רק לישראל ולמזרח התיכון, אלא גם לכל העולם"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם הערב מספר פוסטים ב-Truth Social בהם דיבר על המצב מול איראן ועל העסקה אליה הוא שואף להגיע.

בפוסט הראשון טען טראמפ כי "ה'הסכם' שאנו עושים עם איראן יהיה טוב בהרבה" מההסכם אליו הגיעו אובמה וביידן, וכינה את ההסכם שלהם כ"אחד ההסכמים הגרועים ביותר שנעשו אי פעם בכל הנוגע לביטחון המדינה שלנו. זה היה נתיב מובטח לנשק גרעיני – דבר שלא יקרה, ולא יכול לקרות, במסגרת ההסכם שעליו אנו עובדים".

הוא המשיך: "הם למעשה נתנו 1.7 מיליארד דולר במזומן 'ירוק', שהועמס על בואינג 757 והוטס לאיראן כדי שההנהגה האיראנית תשתמש בו איך שתראה לנכון. הוא רוקן את כל המזומנים מהבנקים בוושינגטון די.סי., וירג'יניה ומרילנד. אותם בנקאים אמרו שמעולם לא ראו דבר כזה. נוסף על כך, שולמו לאיראן מאות מיליארדי דולרים.

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 18 באפריל 2026 | צילום: Tasos Katopodis/Getty Images

