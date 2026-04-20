טראמפ: "אם ייחתם הסכם, הוא יבטיח ביטחון לא רק לישראל ולמזרח התיכון, אלא גם לכל העולם"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם הערב מספר פוסטים ב-Truth Social בהם דיבר על המצב מול איראן ועל העסקה אליה הוא שואף להגיע.

בפוסט הראשון טען טראמפ כי "ה'הסכם' שאנו עושים עם איראן יהיה טוב בהרבה" מההסכם אליו הגיעו אובמה וביידן, וכינה את ההסכם שלהם כ"אחד ההסכמים הגרועים ביותר שנעשו אי פעם בכל הנוגע לביטחון המדינה שלנו. זה היה נתיב מובטח לנשק גרעיני – דבר שלא יקרה, ולא יכול לקרות, במסגרת ההסכם שעליו אנו עובדים".