מדינת ישראל מציינת את זכרם של 25,648 חללים ו-5,313 נרצחי פעולות האיבה
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
אירועי יום הזיכרון ייפתחו היום בטקסים ברחבי הארץ. בשעה 20:00 תישמע צפירת דומייה בת דקה, לציון פתיחת יום הזיכרון.
מיד לאחריה יתקיים הטקס הממלכתי ברחבת הכותל המערבי, במעמד נשיא המדינה, שר הביטחון, והרמטכ"ל.
בשעה 21:15 ייערך במשכן הכנסת האירוע "שירים לזכרם", לזכר חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה, יו"ר הכנסת ונשיא בית המשפט העליון.
