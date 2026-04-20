דיווחים ברצועת עזה: חילופי אש בין חמאס למיליציות המתנגדות לו באזור ח'אן יונס

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי ראש הממשלה כינס אתמול את הקבינט המצומצם, וצפוי לכנס היום גם את הקבינט המורחב. לדבריהם, בשלב זה עדיין לא ברור אם תושג עסקה, אך קיים חשש כי במקרה של פריצת דרך ייחתם הסכם שיאפשר לאיראן להפר אותו בעתיד, מתוך הנחה שהנשיא האמריקני הבא לא ימהר לצאת למלחמה