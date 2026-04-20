כלי תקשורת המקורבים לחמאס דיווחו כי העימותים פרצו בעקבות מארב שהציב ארגון הטרור. לפי אחד הדיווחים, מטוסים וכטב"מים ישראליים התערבו

דורון פסקין | 20 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

דיווחים ברצועת עזה: חילופי אש בין חמאס למיליציות המתנגדות לו באזור ח'אן יונס

כלי תקשורת המקורבים לחמאס דיווחו כי הבוקר התרחשו חילופי אש בין חמושים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור לבין אנשי מיליציות המתנגדות לו באזור ח'אן יונס.

לפי דיווח של "רשת אלקודס" המקורבת לחמאס, "שלושה כלי רכב השייכים לסוכני הכיבוש התקדמו סמוך לכיכר אבו חמיד במרכז ח'אן יונס, שם אנשי ההתנגדות התעמתו איתם על ידי תקיפה של אחת המכוניות, מה שהביא להרוגים ולפצועים בשורותיהם".

"המרכז הפלסטיני למידע", אתר חדשות המקורב לחמאס, דיווח אף הוא כי "מספר משתפי פעולה ישראלים נהרגו ואחרים נפצעו במארב שהציבה ההתנגדות למיליציות לאחר שניסו לחדור לעיר חאן יונס, בדרום רצועת עזה".

ח'אן יונס, 2 במאי 2024 | צילום: KHAMES ALREFI/Middle East Images/AFP via Getty Images

