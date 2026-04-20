שב"כ ומשטרת ישראל עצרו בחודש שעבר שני צעירים מנס ציונה ובית עובד
פרשת ריגול נוספת: כתב אישום יוגש נגד שני ישראלים בשל ביצוע משימות עבור גורמים איראנים
שב"כ ומשטרת ישראל הודיעו כי עצרו במהלך חודש מרץ 2026 את שגיא חייק, צעיר בן 19, אזרח ישראלי ותושב נס ציונה, בחשד לקיום קשר עם גורמים איראנים ולביצוע משימות בהכוונתם.
מהחקירה עלה כי במשך מספר חודשים היה חייק בקשר עם סוכן זר איראני. במסגרת קשר זה, הסכים לבצע אימונים באחת ממדינות ערב ואף התבקש לגייס אנשים נוספים לצורך ביצוע משימות מטעם אותו גורם.
עוד עלה כי בתקופת הקשר קיבלו בני משפחתו של חייק פניות מאיימות ישירות מהסוכן האיראני, אך למרות זאת המשיך חייק לשמור עמו על קשר.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו