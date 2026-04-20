אסמאעיל בקאא'י התייחס היום למגעים עם ארה"ב וטען כי "באף אחד משלבי המשא והמתן הנוכחיים או הקודמים לא הועלתה סוגיית העברת מלאי האורניום המועשר של איראן לארה"ב, או לכל מדינה אחרת, והנושא אינו על סדר היום"

דורון פסקין | 20 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

דובר משרד החוץ האיראני: "העובדה שמשלחת אמריקנית נסעה לאסלאמאבאד היא עניינה הפרטי ואיננו רואים בכך שום רצינות"

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, אמר היום בתדרוך עיתונאים בטהראן: "העובדה שהמשלחת האמריקנית נסעה לאסלאמאבאד היא עניינה הפרטי ואיננו רואים בכך שום רצינות. אין אמון בין איראן לארה"ב".

לדבריו "בנוגע לכל הסכם אפשרי, עלינו לפעול באופן שבו האמצעים שלנו יבטיחו את יישום ההסכם". בקאא'י גם התייחס להשתלטות האמריקנית על הספינה האיראנית אתמול וטען כי מדובר בדוגמה ל"תוקפנות אמריקנית".

הוא ציין כי "בניגוד לצד השני, אשר מעכב את התקדמות השיחות על ידי שינוי מתמיד של עמדותיו ורטוריקה תקשורתית, הרפובליקה האסלאמית של איראן איתנה בעמדותיה הסבירות וההוגנות.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 28 באוקטובר 2024 | צילום: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

