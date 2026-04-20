לאחר שצבא ארה"ב השתלט אמש על ספינה שהייתה בדרכה לנמל בנדר עבאס, האשים דובר מטה הפיקוד המרכזי של משמרות המהפכה את ארה"ב ב"פיראטיות ימית"

דורון פסקין | 20 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

משמרות המהפכה מאיימים להגיב על ההשתלטות האמריקנית על ספינה איראנית

ההסלמה הימית בין איראן לארה"ב נמשכת. לאחר ההשתלטות האמריקנית אתמול על ספינת המשא Touska, באיראן מציגים היום את האירוע כעימות שיוליד תגובת נגד.

לפי פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), הספינה האיראנית הייתה בדרכה לבנדר עבאס, קיבלה אזהרות במשך שש שעות, ונשארה לאחר מכן במשמורת אמריקנית.

[embed]https://vimeo.com/1184716964?share=copy&fl=sv&fe=ci[/embed]

תיעוד מתוך הירי של חיל הים האמריקני על הספינה האיראנית TOUSKA | צילום: CENTCOM

תיעוד מתוך הירי של חיל הים האמריקני על הספינה האיראנית TOUSKA | צילום: CENTCOM

