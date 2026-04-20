כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי ראש הממשלה כינס אתמול את הקבינט המצומצם, וצפוי לכנס היום גם את הקבינט המורחב. לדבריהם, בשלב זה עדיין לא ברור אם תושג עסקה, אך קיים חשש כי במקרה של פריצת דרך ייחתם הסכם שיאפשר לאיראן להפר אותו בעתיד, מתוך הנחה שהנשיא האמריקני הבא לא ימהר לצאת למלחמה

יוני בן מנחם | 20 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

בשל אי בהירות במשא ומתן – ישראל נערכת לתרחיש של חידוש הלחימה

גורמים מדיניים בכירים בישראל מסרו כי בשלב זה ישנה אי בהירות בנוגע לשאלה האם איראן תשתתף בסבב השיחות עליו הכריז נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, באסלאמאבאד, בירת פקיסטן.

סוכנות הידיעות "תסנים", המזוהה עם משמרות המהפכה, דיווחה אמש כי שום משלחת איראנית לא תצא לשיחות כל עוד נמשך המצור האמריקני על נמלי איראן. במקביל, בכירי ההנהגה האיראנית שומרים על שתיקה ועמימות בכל הנוגע לכוונותיהם לגבי המשך המשא ומתן.

הגורמים המדיניים מסרו כי ישראל נערכת לאפשרות שהלחימה תחודש, נוכח הקשיים המהותיים במשא ומתן בין ארה"ב לאיראן. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כינס אמש התייעצות טלפונית של הקבינט המצומצם בנושא, והוא צפוי לכנס היום גם את הקבינט הביטחוני המורחב.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והרמטכ"ל, אייל זמיר | צילום: מעיין טואף, לע"מ

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
חתימת ההסכמים בין ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי
ישראל וארגנטינה השיקו קו תעופה ישיר בין המדינות לצד הסכמים נוספים

אורן שלום

נתניהו: "קירבת את העמים שלנו. עכשיו אנחנו מקרבים אותם עוד יותר"; מיליי: "טיסה זו היא הייצוג הפיזי של איחוד מוסרי, רוחני ופוליטי שארגנטינה חולקת עם ישראל"

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, 12 באוקטובר 2024
קאליבף: מוכן להקריב את חיי ואת כבודי; הסכם סופי עדיין רחוק

יוני בן מנחם

בריאיון לטלוויזיה האיראנית התייחס מוחמד באקר קאליבף לפרטים מהמשא ומתן מול ארה"ב והבהיר כי איראן מציבה קווים אדומים שלא תוותר עליהם

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 15 באפריל 2026
צה"ל פרסם את קו ההגנה החדש בלבנון שמגיע עד רכס הבופור

אורן שלום

הקו, בו פועלים כוחות צה"ל, חוצה את נהר הליטני. חמש אוגדות וכוחות חיל הים פועלים במקביל דרומית לקו ההגנה הקדמי להשמדת תשתיות טרור של חיזבאללה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 באפריל 2026
טראמפ: שיחות המשא ומתן יתחדשו בפקיסטן

דורון פסקין

נשיא ארה"ב הודיע ב-Truth Social כי צוות המשא ומתן יגיע לאסלאמאבאד, והזהיר: "אנחנו מציעים עסקה הוגנת וסבירה מאוד, ואני מקווה שהם יקבלו אותה כי אם לא, ארה"ב עומדת להשמיד כל תחנת כוח וכל גשר באיראן"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, והשליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף, 7 בספטמבר 2025
גורמי ביטחון מעריכים: איראן מושכת זמן במשא ומתן מול ארה"ב

יוני בן מנחם

איראן מנהלת טקטיקת משיכת זמן ולוחמה תודעתית סביב מצר הורמוז. ככל שהמבוי הסתום נמשך, האפשרות לחידוש העימות הצבאי הופכת למוחשית יותר

רס"ל לידור פורת ז"ל
לוחם מילואים נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

רס"ל לידור פורת ז"ל נהרג לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען. תשעה לוחמים נפצעו, אחד באורח קשה

שתפו: