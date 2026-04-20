גורמים מדיניים בכירים מסרו כי ראש הממשלה כינס אתמול את הקבינט המצומצם, וצפוי לכנס היום גם את הקבינט המורחב. לדבריהם, בשלב זה עדיין לא ברור אם תושג עסקה, אך קיים חשש כי במקרה של פריצת דרך ייחתם הסכם שיאפשר לאיראן להפר אותו בעתיד, מתוך הנחה שהנשיא האמריקני הבא לא ימהר לצאת למלחמה
יוני בן מנחם | 20 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
בשל אי בהירות במשא ומתן – ישראל נערכת לתרחיש של חידוש הלחימה
גורמים מדיניים בכירים בישראל מסרו כי בשלב זה ישנה אי בהירות בנוגע לשאלה האם איראן תשתתף בסבב השיחות עליו הכריז נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, באסלאמאבאד, בירת פקיסטן.
סוכנות הידיעות "תסנים", המזוהה עם משמרות המהפכה, דיווחה אמש כי שום משלחת איראנית לא תצא לשיחות כל עוד נמשך המצור האמריקני על נמלי איראן. במקביל, בכירי ההנהגה האיראנית שומרים על שתיקה ועמימות בכל הנוגע לכוונותיהם לגבי המשך המשא ומתן.
הגורמים המדיניים מסרו כי ישראל נערכת לאפשרות שהלחימה תחודש, נוכח הקשיים המהותיים במשא ומתן בין ארה"ב לאיראן. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כינס אמש התייעצות טלפונית של הקבינט המצומצם בנושא, והוא צפוי לכנס היום גם את הקבינט הביטחוני המורחב.
