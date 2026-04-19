בריאיון לטלוויזיה האיראנית התייחס מוחמד באקר קאליבף לפרטים מהמשא ומתן מול ארה"ב והבהיר כי איראן מציבה קווים אדומים שלא תוותר עליהם

יוני בן מנחם | 19 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

קאליבף: מוכן להקריב את חיי ואת כבודי; הסכם סופי עדיין רחוק

יו"ר הפרלמנט האיראני וראש צוות המשא ומתן, מוחמד באקר קאליבף, אמר לפנות בוקר בריאיון לטלוויזיה האיראנית כי השיחות בין איראן וארה"ב לא שמו קץ לחוסר האמון בין הצדדים, אך תרמו להבנה מציאותית יותר של כל צד את עמדות יריבו.

לדבריו, בכמה נושאים הושגו הבנות, בעוד סוגיות אחרות נותרו פתוחות, לצד הצעות חדשות שעלו במהלך המגעים. הוא הדגיש כי הסכם סופי עדיין רחוק.

במהלך הריאיון הצהיר קאליבף: "שידעו האנשים שאני משרידי הלוחמים וללא ספק מבחינתי אין שום הצלחה נעלה יותר מהשהאדה (למות כשהיד, יב"מ)".

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, 12 באוקטובר 2024

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, 12 באוקטובר 2024 | צילום: -/AFP via Getty Images

צה"ל פרסם את קו ההגנה החדש בלבנון שמגיע עד רכס הבופור

הקו, בו פועלים כוחות צה"ל, חוצה את נהר הליטני. חמש אוגדות וכוחות חיל הים פועלים במקביל דרומית לקו ההגנה הקדמי להשמדת תשתיות טרור של חיזבאללה

טראמפ: שיחות המשא ומתן יתחדשו מחר בפקיסטן

נשיא ארה"ב הודיע ב-Truth Social כי צוות המשא ומתן יגיע לאסלאמאבאד, והזהיר: "אנחנו מציעים עסקה הוגנת וסבירה מאוד, ואני מקווה שהם יקבלו אותה כי אם לא, ארה"ב עומדת להשמיד כל תחנת כוח וכל גשר באיראן"

גורמי ביטחון מעריכים: איראן מושכת זמן במשא ומתן מול ארה"ב

איראן מנהלת טקטיקת משיכת זמן ולוחמה תודעתית סביב מצר הורמוז. ככל שהמבוי הסתום נמשך, האפשרות לחידוש העימות הצבאי הופכת למוחשית יותר

לוחם מילואים נהרג בדרום לבנון

רס"ל לידור פורת ז"ל נהרג לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען. תשעה לוחמים נפצעו, אחד באורח קשה

מזכ"ל חיזבאללה: "נמנע מהזרים להתערב בלבנון, להכתיב ולממש את מטרות האויב הישראלי"

נעים קאסם פרסם הצהרה כתובה בה התייחס להפסקת האש וטען כי "חיזבאללה לא יקבל מסלול בו יצטרך להפגין סבלנות נוכח התוקפנות, בציפייה לדיפלומטיה שלא תניב דבר"

לוחם מילואים נהרג בלבנון

רס"ב ברק כלפון ז"ל נפטר מפצעיו לאחר שנפצע מפיצוץ מטען בבית ממולכד. שלושה לוחמים נוספים נפצעו בתקרית באורח בינוני וקל

