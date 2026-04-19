בריאיון לטלוויזיה האיראנית התייחס מוחמד באקר קאליבף לפרטים מהמשא ומתן מול ארה"ב והבהיר כי איראן מציבה קווים אדומים שלא תוותר עליהם
יוני בן מנחם | 19 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
קאליבף: מוכן להקריב את חיי ואת כבודי; הסכם סופי עדיין רחוק
יו"ר הפרלמנט האיראני וראש צוות המשא ומתן, מוחמד באקר קאליבף, אמר לפנות בוקר בריאיון לטלוויזיה האיראנית כי השיחות בין איראן וארה"ב לא שמו קץ לחוסר האמון בין הצדדים, אך תרמו להבנה מציאותית יותר של כל צד את עמדות יריבו.
לדבריו, בכמה נושאים הושגו הבנות, בעוד סוגיות אחרות נותרו פתוחות, לצד הצעות חדשות שעלו במהלך המגעים. הוא הדגיש כי הסכם סופי עדיין רחוק.
במהלך הריאיון הצהיר קאליבף: "שידעו האנשים שאני משרידי הלוחמים וללא ספק מבחינתי אין שום הצלחה נעלה יותר מהשהאדה (למות כשהיד, יב"מ)".
