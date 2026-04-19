נתניהו: "קירבת את העמים שלנו. עכשיו אנחנו מקרבים אותם עוד יותר"; מיליי: "טיסה זו היא הייצוג הפיזי של איחוד מוסרי, רוחני ופוליטי שארגנטינה חולקת עם ישראל"

אורן שלום | 19 באפריל 2026 | חדשות | 4 דק׳

ישראל וארגנטינה השיקו קו תעופה ישיר בין המדינות לצד הסכמים נוספים

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, קיים היום מסיבת עיתונאים יחד עם נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, המבקר בישראל, ועם שרים נוספים מהממשלה. במהלך האירוע הושק רשמית קו תעופה ישיר חדש בין ישראל לבואנוס איירס, שצפוי להתחיל לפעול בנובמבר הקרוב.

ממשרד ראש הממשלה נמסר כי הקו צפוי לשפר את הנגישות התחבורתית בין המדינות, לעודד תיירות נכנסת ויוצאת ולהנגיש יעדים מרוחקים לציבור הישראל.

המהלך נעשה באמצעות חברת אל על שתפעיל את הקו, זאת בהתאם להחלטות הממשלה בנושא, וכולל מנגנון תמיכה להפעלת הקו, במטרה לייצר היתכנות כלכלית להפעלתו ולבסס פעילות תעופתית סדירה לאורך זמן.

חתימת ההסכמים בין ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי | צילום: שלומי אמסלם, לע"מ

