הקו, בו פועלים כוחות צה"ל, חוצה את נהר הליטני. חמש אוגדות וכוחות חיל הים פועלים במקביל דרומית לקו ההגנה הקדמי להשמדת תשתיות טרור של חיזבאללה

אורן שלום | 19 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

צה"ל פרסם את קו ההגנה החדש בלבנון שמגיע עד רכס הבופור

דובר צה"ל פרסם היום את מפת קו ההגנה הקדמי, שתשמש כרצועת הביטחון החדשה בדרום לבנון – זאת כיומיים לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף.

לפי המפה, קו ההגנה מתחיל בים במערב ונמשך עד רכס הכריסטופני במזרח. הקו עובר בוואדי סלוקי, ממשיך לעבר חלקו התחתון של נהר הליטני, וכולל גם את רכס הבופור.

מצה"ל נמסר כי "בימים אלו, חמש אוגדות וכוחות חיל הים פועלים במקביל דרומית לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון, להשמדת תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ולמניעת איום ישיר על יישובי הצפון".

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 15 באפריל 2026

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 15 באפריל 2026

