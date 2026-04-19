צה"ל פרסם את קו ההגנה החדש בלבנון שמגיע עד רכס הבופור

דובר צה"ל פרסם היום את מפת קו ההגנה הקדמי, שתשמש כרצועת הביטחון החדשה בדרום לבנון – זאת כיומיים לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף.

לפי המפה, קו ההגנה מתחיל בים במערב ונמשך עד רכס הכריסטופני במזרח. הקו עובר בוואדי סלוקי, ממשיך לעבר חלקו התחתון של נהר הליטני, וכולל גם את רכס הבופור.