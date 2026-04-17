טראמפ: "המצור הימי יישאר בתוקף עד שתושלם עסקה; ארה"ב תקבל מאיראן את כל החומר המועשר"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם היום שני פוסטים בהם התייחס למגעים מול איראן ולהפסקת האש שהוכרזה בלבנון.

הפוסט הראשון נכתב מעט לאחר ששר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, הודיע על פתיחה מלאה של מצר הורמוז בעקבות הפסקת האש שהוכרזה בלבנון.

טראמפ ציין כי "מצר הורמוז פתוח לחלוטין ומוכן לפעילות ולמעבר מלא, אך המצור הימי יישאר בתוקף מלא כפי שהוא נוגע לאיראן בלבד, עד אשר העסקה שלנו עם איראן תושלם ב-100%. תהליך זה אמור להתקדם מהר מאוד, שכן רוב הנקודות כבר סוכמו".