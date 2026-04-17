כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

על רקע הודעת שר החוץ האיראני לפיה מצר הורמוז נפתח באופן מלא, פרסם נשיא ארה"ב מספר פוסטים בנוגע למגעים מול איראן ולהפסקת האש בלבנון: "ישראל לא תפציץ עוד את לבנון. נאסר עליה לעשות זאת על ידי ארה"ב"

אורן שלום | 17 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: "המצור הימי יישאר בתוקף עד שתושלם עסקה; ארה"ב תקבל מאיראן את כל החומר המועשר"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם היום שני פוסטים בהם התייחס למגעים מול איראן ולהפסקת האש שהוכרזה בלבנון.

הפוסט הראשון נכתב מעט לאחר ששר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, הודיע על פתיחה מלאה של מצר הורמוז בעקבות הפסקת האש שהוכרזה בלבנון.

טראמפ ציין כי "מצר הורמוז פתוח לחלוטין ומוכן לפעילות ולמעבר מלא, אך המצור הימי יישאר בתוקף מלא כפי שהוא נוגע לאיראן בלבד, עד אשר העסקה שלנו עם איראן תושלם ב-100%. תהליך זה אמור להתקדם מהר מאוד, שכן רוב הנקודות כבר סוכמו".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 16 באפריל 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 16 באפריל 2026

שתפו: