נשיא סוריה המבקר בטורקיה הציג במהלך ביקורו עמדה ביקורתית כלפי ישראל, אך מצד שני פתיחות להמשך המגעים בין המדינות

דורון פסקין | 17 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

א-שרע: כל הכרה של מדינה בזכותה של ישראל על הגולן היא בטלה; סוריה מעוניינת בהסכם ביטחוני עם ישראל

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, הציג ביממה האחרונה קו דו-משמעי ביחס לישראל: מצד אחד, עמדה נחרצת ובלתי מתפשרת בסוגיית רמת הגולן; מצד שני, פתיחות זהירה להמשך מגעים ביטחוניים ואף לאפשרות של משא ומתן ארוך טווח, אם קודם לכן יושג הסדר שיבטיח נסיגה ישראלית ויציבות בגבול.

הדברים נאמרו בשתי הזדמנויות נפרדות באנטליה שבטורקיה: תחילה בריאיון שהעניק אתמול לסוכנות הידיעות הטורקית הרשמית אנאדולו, ובהמשך היום במסגרת השתתפותו ב"פורום הדיפלומטי של אנטליה".

במרכז הדברים שנשא היום בפורום עמדה סוגיית רמת הגולן. סוכנות הידיעות הסורית הרשמית SANA, ציטטה את דבריו של א-שרע שאמר כי כל הכרה של מדינה כלשהי ב"זכותה" של ישראל על הגולן היא "בטלה", והדגיש כי מבחינת הקהילה הבין-לאומית מדובר באדמה סורית כבושה.

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 18 בינואר 2026 | צילום: Ali Haj Suleiman/Getty Images

