א-שרע: כל הכרה של מדינה בזכותה של ישראל על הגולן היא בטלה; סוריה מעוניינת בהסכם ביטחוני עם ישראל

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, הציג ביממה האחרונה קו דו-משמעי ביחס לישראל: מצד אחד, עמדה נחרצת ובלתי מתפשרת בסוגיית רמת הגולן; מצד שני, פתיחות זהירה להמשך מגעים ביטחוניים ואף לאפשרות של משא ומתן ארוך טווח, אם קודם לכן יושג הסדר שיבטיח נסיגה ישראלית ויציבות בגבול.

הדברים נאמרו בשתי הזדמנויות נפרדות באנטליה שבטורקיה: תחילה בריאיון שהעניק אתמול לסוכנות הידיעות הטורקית הרשמית אנאדולו, ובהמשך היום במסגרת השתתפותו ב"פורום הדיפלומטי של אנטליה".