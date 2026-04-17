כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לפי ההערכה, המהלך עשוי לרקום עור וגידים מאחורי הקלעים ככל שיתקדם המשא ומתן בין ישראל ללבנון, על רקע עמדותיו של הגנרל רודולף היכל כלפי חיזבאללה, והטענות כי אינו פועל בפועל לפירוק ארגון הטרור מנשקו

יוני בן מנחם | 17 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

גורמים ביטחוניים: יתכן שארה"ב תנסה להביא להחלפת רמטכ"ל צבא לבנון

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי ככל שיתקדם המשא ומתן בין ישראל ללבנון על הסכם שלום, יתכן כי וושינגטון תפעל מאחורי הקלעים מול ממשלת לבנון כדי להביא להחלפת רמטכ"ל צבא לבנון, הגנרל רודולף הייכל, בשל עמדותיו כלפי חיזבאללה.

לדבריהם, ישנה חשיבות רבה לכך שבראש צבא לבנון יעמוד מפקד התומך באופן מעשי בפירוק חיזבאללה מנשקו. עם כניסתו לתפקיד, נתפס הייכל כמי שמגלם את הדילמה העמוקה שבה נתון הממסד הביטחוני הלבנוני כולו. הייכל, קצין קריירה שצמח בשורות הצבא מאז תחילת שנות ה-90, לא זוהה כלפי חוץ כפוליטיקאי או כאיש מחנה אידיאולוגי מובהק, אלא כנציג הגישה הממסדית הקלאסית של המדינה הלבנונית – גישה המבקשת לשמר יציבות פנימית, גם במחיר של הימנעות מעימות ישיר עם מוקדי כוח מקבילים.

הוא נכנס לתפקידו בתקופה רגישה במיוחד, לאחר שנים שבהן נאלץ צבא לבנון לפעול בצל כוחו העצום של חיזבאללה, שהפך למעשה לצבא מקביל. מבחינה רשמית, הייכל מחויב לריבונות המדינה ולשליטתו הבלעדית של הצבא בכוח הצבאי, אך בפועל הוא פועל במציאות שבה עימות ישיר עם חיזבאללה עלול להביא להתפרקות פנימית ואף למלחמת אזרחים.

רמטכ"ל לבנון רודולף הייכל

רמטכ"ל לבנון רודולף הייכל | צילום: עמוד ה-X של צבא לבנון LebarmyOfficial@

שתפו: