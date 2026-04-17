גורמים ביטחוניים: יתכן שארה"ב תנסה להביא להחלפת רמטכ"ל צבא לבנון

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי ככל שיתקדם המשא ומתן בין ישראל ללבנון על הסכם שלום, יתכן כי וושינגטון תפעל מאחורי הקלעים מול ממשלת לבנון כדי להביא להחלפת רמטכ"ל צבא לבנון, הגנרל רודולף הייכל, בשל עמדותיו כלפי חיזבאללה.

לדבריהם, ישנה חשיבות רבה לכך שבראש צבא לבנון יעמוד מפקד התומך באופן מעשי בפירוק חיזבאללה מנשקו. עם כניסתו לתפקיד, נתפס הייכל כמי שמגלם את הדילמה העמוקה שבה נתון הממסד הביטחוני הלבנוני כולו. הייכל, קצין קריירה שצמח בשורות הצבא מאז תחילת שנות ה-90, לא זוהה כלפי חוץ כפוליטיקאי או כאיש מחנה אידיאולוגי מובהק, אלא כנציג הגישה הממסדית הקלאסית של המדינה הלבנונית – גישה המבקשת לשמר יציבות פנימית, גם במחיר של הימנעות מעימות ישיר עם מוקדי כוח מקבילים.