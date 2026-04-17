ישראל כ"ץ פרסם הצהרה בה התייחס להפסקת האש מול חיזבאללה. "היעד אותו הגדרנו: פירוק החיזבאללה מנשקו באמצעים צבאיים או מדיניים היה ונותר יעד המערכה לו אנו מחויבים"
שר הביטחון: "צה"ל מחזיק ברצועת ביטחון בלבנון של 10 ק"מ; המרחב עד הליטני, שנשלט כעת באש על ידי כוחותינו, עדיין לא פורז"
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, פרסם היום הצהרה מוקלטת בה התייחס להפסקת האש מול חיזבאללה בלבנון שהחלה הלילה בחצות.
"אנחנו נמצאים בתוך לבנון בעיצומה של מלחמה נגד החיזבאללה עם הקפאת מצב והפסקת אש לעשרה ימים. צה"ל אוחז וימשיך לאחוז בכל המקומות אותם טיהר וכבש", אמר כ"ץ.
הוא מנה מספר הישגים שהושגו עד כה בלחימה, והתייחס לרצועת הביטחון בה יחזיק צה"ל: "חוסלו למעלה מ-1,700 מחבלים - יותר מפי שניים ממלחמת לבנון השנייה, ונוצר אזור ביטחון שמוחזק על ידי צה"ל, שמגיע לעומק של 10 ק"מ מקו הגבול ועד קו הנ"ט ומשתרע ממערב ליד הים ועד למרחב החרמון במזרח - וזאת לשם הסרת איומי פלישה והגנה מפני ירי ישיר לעבר היישובים. אזור הביטחון נוקה ממחבלים ואמצעי לחימה וריק מתושבים וימשיך להיות מנוקה מתשתיות טרור, כולל הרס הבתים בכפרי המגע הלבנונים שהפכו למוצבי טרור לכל דבר.
