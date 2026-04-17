ישראל כ"ץ פרסם הצהרה בה התייחס להפסקת האש מול חיזבאללה. "היעד אותו הגדרנו: פירוק החיזבאללה מנשקו באמצעים צבאיים או מדיניים היה ונותר יעד המערכה לו אנו מחויבים"

אורן שלום | 17 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

שר הביטחון: "צה"ל מחזיק ברצועת ביטחון בלבנון של 10 ק"מ; המרחב עד הליטני, שנשלט כעת באש על ידי כוחותינו, עדיין לא פורז"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, פרסם היום הצהרה מוקלטת בה התייחס להפסקת האש מול חיזבאללה בלבנון שהחלה הלילה בחצות.

"אנחנו נמצאים בתוך לבנון בעיצומה של מלחמה נגד החיזבאללה עם הקפאת מצב והפסקת אש לעשרה ימים. צה"ל אוחז וימשיך לאחוז בכל המקומות אותם טיהר וכבש", אמר כ"ץ.

הוא מנה מספר הישגים שהושגו עד כה בלחימה, והתייחס לרצועת הביטחון בה יחזיק צה"ל: "חוסלו למעלה מ-1,700 מחבלים - יותר מפי שניים ממלחמת לבנון השנייה, ונוצר אזור ביטחון שמוחזק על ידי צה"ל, שמגיע לעומק של 10 ק"מ מקו הגבול ועד קו הנ"ט ומשתרע ממערב ליד הים ועד למרחב החרמון במזרח - וזאת לשם הסרת איומי פלישה והגנה מפני ירי ישיר לעבר היישובים. אזור הביטחון נוקה ממחבלים ואמצעי לחימה וריק מתושבים וימשיך להיות מנוקה מתשתיות טרור, כולל הרס הבתים בכפרי המגע הלבנונים שהפכו למוצבי טרור לכל דבר.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, 20 בינואר 2026

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, 20 בינואר 2026 | צילום: Nick Paleologos / SOOC / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שיירות של רכבים בדרכם לדרום לבנון, 17 באפריל 2026
החל משעות הלילה – שיירות ענק של עקורים שמנסים לשוב לדרום לבנון

דורון פסקין

למרות אזהרות צה"ל, כבישים מרכזיים נסתמו לחלוטין בדרכם לצור ולכפרים שמדרום לליטני, בזמן שכוחות צבא לבנון וצוותי תשתית פועלים, לפי דיווחים מקומיים, לפתוח צירים שנפגעו

רמטכ"ל לבנון רודולף הייכל
גורמים ביטחוניים: יתכן שארה"ב תנסה להביא להחלפת רמטכ"ל צבא לבנון

יוני בן מנחם

לפי ההערכה, המהלך עשוי לרקום עור וגידים מאחורי הקלעים ככל שיתקדם המשא ומתן בין ישראל ללבנון, על רקע עמדותיו של הגנרל רודולף היכל כלפי חיזבאללה, והטענות כי אינו פועל בפועל לפירוק ארגון הטרור מנשקו

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו בכנסת, ירושלים, 13 באוקטובר 2025.
הפסקת האש נכנסה הלילה לתוקף; המשך הלחימה צפוי להיות מושפע מההתפתחויות במגעים בין ארה"ב לאיראן

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי אחת הסיבות להפסקת האש היא הרצון האמריקני לאפשר התקדמות במשא ומתן עם איראן. משרד החוץ האמריקני פרסם הלילה הודעה בנוגע להפסקת האש לפיה "ישראל ולבנון מאשרות כי שתי המדינות אינן מצויות במלחמה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
נתניהו: "יש לנו הזדמנות לעשות הסכם שלום היסטורי עם לבנון"

אורן שלום

ראש הממשלה פרסם הצהרה בה התייחס לשיחות עם לבנון, להפסקת האש ולאיראן: "טראמפ נחוש להביא לפירוק יכולת הגרעין של איראן, מה שנותר ממנה. הוא לא מוותר על זה"

תיעוד משפחות של תלמידים מחוץ לבית הספר בקהרמנמראש, 15 באפריל 2026
טורקיה מהדקת את האבטחה בבתי הספר בעקבות שני אירועי ירי ביומיים

דורון פסקין

9 נהרגו ו-29 נפצעו בשני האירועים. הרשויות בטורקיה פתחו בגל מעצרים וצעדי אכיפה נרחבים ברשתות החברתיות

ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ונשיא לבנון ג'וזף עאון
דיווח לבנוני: עון סירב לקיים שיחת טלפון עם נתניהו

דורון פסקין

לפי דיווח בעיתון הלבנוני אל-מודון, נשיא לבנון החליט על הצעד בעקבות אזהרות מפרוץ "מחאות רחוב במקרה שתתקיים שיחה בין השניים"

