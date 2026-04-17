שר הביטחון: "צה"ל מחזיק ברצועת ביטחון בלבנון של 10 ק"מ; המרחב עד הליטני, שנשלט כעת באש על ידי כוחותינו, עדיין לא פורז"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, פרסם היום הצהרה מוקלטת בה התייחס להפסקת האש מול חיזבאללה בלבנון שהחלה הלילה בחצות.

"אנחנו נמצאים בתוך לבנון בעיצומה של מלחמה נגד החיזבאללה עם הקפאת מצב והפסקת אש לעשרה ימים. צה"ל אוחז וימשיך לאחוז בכל המקומות אותם טיהר וכבש", אמר כ"ץ.