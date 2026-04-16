9 נהרגו ו-29 נפצעו בשני האירועים. הרשויות בטורקיה פתחו בגל מעצרים וצעדי אכיפה נרחבים ברשתות החברתיות
דורון פסקין | 16 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
טורקיה מהדקת את האבטחה בבתי הספר בעקבות שני אירועי ירי ביומיים
טורקיה מצאה את עצמה השבוע, בתוך פחות מ-48 שעות, מול שני אירועי ירי בבתי ספר. בקהרמנמראש נהרגו אתמול תשעה בני אדם, בהם שמונה תלמידים ומורה, ו-13 נוספים נפצעו, לאחר שתלמיד בן 14 פתח באש בשתי כיתות בבית הספר "אייסר צ'אליק".
לדברי שר הפנים הטורקי, מוסטפא צ'יפטצ'י, היורה נכנס לשתי כיתות וירה באקראי בזמן חילופי המשמרות בין תלמידי הבוקר לתלמידי הצהריים. בעקבות האירוע הופסקו הלימודים בעיר למשך יומיים.
יום קודם לכן, בסיוורק שבמחוז שאנליאורפה, בוגר לשעבר של בית הספר הגיע חמוש ברובה ציד, פתח באש ופצע 16 בני אדם, ביניהם תלמידים, מורים, עובד מזנון ושוטר. הוא התאבד לאחר שכותר בידי המשטרה.
