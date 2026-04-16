נתניהו: "יש לנו הזדמנות לעשות הסכם שלום היסטורי עם לבנון"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פרסם הערב הצהרה מוקלטת במהלכה התייחס לראשונה להסכם הפסקת האש שהוכרז מוקדם יותר, לשיחות הישירות עם לבנון ולמצב מול איראן.

"יש לנו הזדמנות לעשות הסכם שלום היסטורי עם לבנון. הנשיא טראמפ מתכוון להזמין אותי ואת נשיא לבנון כדי לנסות לקדם את ההסכם", אמר נתניהו.