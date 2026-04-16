ראש הממשלה פרסם הצהרה בה התייחס לשיחות עם לבנון, להפסקת האש ולאיראן: "טראמפ נחוש להביא לפירוק יכולת הגרעין של איראן, מה שנותר ממנה. הוא לא מוותר על זה"

אורן שלום | 16 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

נתניהו: "יש לנו הזדמנות לעשות הסכם שלום היסטורי עם לבנון"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פרסם הערב הצהרה מוקלטת במהלכה התייחס לראשונה להסכם הפסקת האש שהוכרז מוקדם יותר, לשיחות הישירות עם לבנון ולמצב מול איראן.

"יש לנו הזדמנות לעשות הסכם שלום היסטורי עם לבנון. הנשיא טראמפ מתכוון להזמין אותי ואת נשיא לבנון כדי לנסות לקדם את ההסכם", אמר נתניהו.

לדבריו, "ההזדמנות הזו קיימת משום שמאז מלחמת התקומה אנחנו שינינו עד היסוד את מאזן הכוחות בלבנון. אנחנו הפעלנו את הביפרים, אנחנו חיסלנו את מצבור הנשק העצום של 150,000 רקטות וטילים שנסראללה הכין להחריב את ערי ישראל. אנחנו חיסלנו את נסראללה.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו | צילום מסך

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תיעוד משפחות של תלמידים מחוץ לבית הספר בקהרמנמראש, 15 באפריל 2026
טורקיה מהדקת את האבטחה בבתי הספר בעקבות שני אירועי ירי ביומיים

דורון פסקין

9 נהרגו ו-29 נפצעו בשני האירועים. הרשויות בטורקיה פתחו בגל מעצרים וצעדי אכיפה נרחבים ברשתות החברתיות

ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ונשיא לבנון ג'וזף עאון
דיווח לבנוני: עון סירב לקיים שיחת טלפון עם נתניהו

דורון פסקין

לפי דיווח בעיתון הלבנוני אל-מודון, נשיא לבנון החליט על הצעד בעקבות אזהרות מפרוץ "מחאות רחוב במקרה שתתקיים שיחה בין השניים"

נשיא לבנון, ג'וזף עון, 9 ביולי 2025
נשיא לבנון: "הפסקת האש שלבנון דורשת מישראל תהיה נקודת הכניסה הטבעית למשא ומתן ישיר בין המדינות"

דורון פסקין

ג'וזף עון התייחס לשיחות הישירות עם ישראל והבהיר כי "שלטונות לבנון ינהלו לבדן את המשא ומתן, שכן זהו עניין ריבוני שאף צד אחר אינו יכול להיות מעורב בו"

שריפה בקייב בעקבות המתקפה הרוסית הלילה, 16 באפריל 2026
מתקפה רוסית נרחבת הלילה על אוקראינה – שוגרו מאות כטב"מים ועשרות טילים

דורון פסקין

המתקפה כוונה לקייב, אודסה, דניפרו ואזורים נוספים. באוקראינה דווח על לפחות 15 הרוגים ועשרות פצועים, ועל פגיעות בעשרות מוקדים ברחבי המדינה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מזכיר המדינה, מרקו רוביו, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 9 בינואר 2026
נמשכים המגעים בין ארה"ב לאיראן בניסיון להגיע להסכם; נושא הגרעין עדיין מהווה פער מרכזי

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים מציינים כי אחד הקשיים המרכזיים במגעים הוא המחלוקות בצמרת האיראנית בין הגנרלים של משמרות המהפכה, התומכים בקו נוקשה, לבין צוות המשא ומתן

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, בסיור בדרום לבנון, 15 באפריל 2026
הרמטכ"ל: "הנחיתי שכל השטח בדרום לבנון עד קו הליטני יהפוך לשטח השמדה עבור מחבלי חיזבאללה"

אורן שלום

זמיר ערך סיור בדרום לבנון וקיים הערכת מצב. "אנחנו מתקדמים, פוגעים בחיזבאללה והם נסוגים לאחור. חיזבאללה מוחלש ומבודד בלבנון"

