ראש הממשלה פרסם הצהרה בה התייחס לשיחות עם לבנון, להפסקת האש ולאיראן: "טראמפ נחוש להביא לפירוק יכולת הגרעין של איראן, מה שנותר ממנה. הוא לא מוותר על זה"
נתניהו: "יש לנו הזדמנות לעשות הסכם שלום היסטורי עם לבנון"
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פרסם הערב הצהרה מוקלטת במהלכה התייחס לראשונה להסכם הפסקת האש שהוכרז מוקדם יותר, לשיחות הישירות עם לבנון ולמצב מול איראן.
"יש לנו הזדמנות לעשות הסכם שלום היסטורי עם לבנון. הנשיא טראמפ מתכוון להזמין אותי ואת נשיא לבנון כדי לנסות לקדם את ההסכם", אמר נתניהו.
לדבריו, "ההזדמנות הזו קיימת משום שמאז מלחמת התקומה אנחנו שינינו עד היסוד את מאזן הכוחות בלבנון. אנחנו הפעלנו את הביפרים, אנחנו חיסלנו את מצבור הנשק העצום של 150,000 רקטות וטילים שנסראללה הכין להחריב את ערי ישראל. אנחנו חיסלנו את נסראללה.
