למרות אזהרות צה"ל, כבישים מרכזיים נסתמו לחלוטין בדרכם לצור ולכפרים שמדרום לליטני, בזמן שכוחות צבא לבנון וצוותי תשתית פועלים, לפי דיווחים מקומיים, לפתוח צירים שנפגעו

דורון פסקין | 17 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

החל משעות הלילה – שיירות ענק של עקורים שמנסים לשוב לדרום לבנון

החל משעות הלילה ועד הבוקר התמלאו הכבישים המובילים לבקעת הלבנון, לדאחיה ולדרום לבנון בשיירות ארוכות של כלי רכב.

הצירים המובילים לעיר צור ולכפרים שמדרום לנהר הליטני נסתמו כמעט לחלוטין, כך לפי דיווחים בכלי התקשורת הלבנוניים ותיעודים רבים שהופצו ברשתות החברתיות.

אחת הנקודות האסטרטגיות והסמליות ביותר ב"מסע החזרה" היא גשר קאסמיה. הגשר, החוצה את נהר הליטני סמוך לשפכו לים התיכון, מצפון לצור, משמש כעורק תחבורה מרכזי בכביש החוף המחבר בין צידון לצור.

שיירות של רכבים בדרכם לדרום לבנון, 17 באפריל 2026

שיירות של רכבים בדרכם לדרום לבנון, 17 באפריל 2026 | צילום: ibrahim AMRO / AFP via Getty Images

