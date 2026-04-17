כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי אחת הסיבות להפסקת האש היא הרצון האמריקני לאפשר התקדמות במשא ומתן עם איראן. משרד החוץ האמריקני פרסם הלילה הודעה בנוגע להפסקת האש לפיה "ישראל ולבנון מאשרות כי שתי המדינות אינן מצויות במלחמה"

יוני בן מנחם | 17 באפריל 2026 | חדשות | 3 דק׳

הפסקת האש נכנסה הלילה לתוקף; המשך הלחימה צפוי להיות מושפע מההתפתחויות במגעים בין ארה"ב לאיראן

הפסקת האש בין ישראל ללבנון נכנסה לתוקף אמש בחצות. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס לכך וכתב ברשת Truth Social: "אני מקווה שחיזבאללה יתנהג יפה בתקופה הקרובה. זה יהיה רגע גדול עבורו אם הוא יעשה כן. שלא יהיה עוד הרג".

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי הפסקת האש הזמנית הגיעה בין היתר בעקבות רצון אמריקני לאפשר התקדמות במשא ומתן עם איראן בימים הקרובים. לדבריהם, המתווכים ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף לחצו על טראמפ להביא לסיום הלחימה בלבנון, מחשש שהמשכה יטרפד את המגעים עם איראן ואף יוביל לחידוש העימות עמה.

מנגד, חיזבאללה מנסה להציג את ההכרזה על הפסקת האש כתוצאה של לחץ איראני, מאמץ פקיסטני ושיתוף פעולה מצד סעודיה, שלה אינטרסים ומהלכים בזירה הלבנונית. עלי פיאד, חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, הזהיר אמש בתקשורת הלבנונית כי המשך התקיפות נגד מטרות בלבנון או חיסולים ממוקדים ייחשבו להפרה בוטה של ההסכם ויגררו תגובה.

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו בכנסת, ירושלים, 13 באוקטובר 2025.

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו בכנסת, ירושלים, 13 באוקטובר 2025 | צילום: Chip Somodevilla/Getty Images

שתפו: