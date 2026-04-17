הפסקת האש נכנסה הלילה לתוקף; המשך הלחימה צפוי להיות מושפע מההתפתחויות במגעים בין ארה"ב לאיראן

הפסקת האש בין ישראל ללבנון נכנסה לתוקף אמש בחצות. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס לכך וכתב ברשת Truth Social: "אני מקווה שחיזבאללה יתנהג יפה בתקופה הקרובה. זה יהיה רגע גדול עבורו אם הוא יעשה כן. שלא יהיה עוד הרג".

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי הפסקת האש הזמנית הגיעה בין היתר בעקבות רצון אמריקני לאפשר התקדמות במשא ומתן עם איראן בימים הקרובים. לדבריהם, המתווכים ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף לחצו על טראמפ להביא לסיום הלחימה בלבנון, מחשש שהמשכה יטרפד את המגעים עם איראן ואף יוביל לחידוש העימות עמה.