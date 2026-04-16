דיווח לבנוני: עון סירב לקיים שיחת טלפון עם נתניהו

נשיאות לבנון פרסמה הודעה לפיה הנשיא, ג'וזף עון, קיים בצהריים שיחת טלפון עם מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, במהלכה "הודה לו על מאמצי וושינגטון להגיע להפסקת אש".

לפי ההודעה הלבנונית, במהלך השיחה "רוביו אישר את מאמציו המתמשכים להגיע להפסקת אש כהקדמה לכינון שלום, ביטחון ויציבות בלבנון, תוך שהוא מדגיש את תמיכתו והערכתו לעמדותיו של הנשיא עון".