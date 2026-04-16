ג'וזף עון התייחס לשיחות הישירות עם ישראל והבהיר כי "שלטונות לבנון ינהלו לבדן את המשא ומתן, שכן זהו עניין ריבוני שאף צד אחר אינו יכול להיות מעורב בו"
דורון פסקין | 16 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
נשיא לבנון: "הפסקת האש שלבנון דורשת מישראל תהיה נקודת הכניסה הטבעית למשא ומתן ישיר בין המדינות"
נשיא לבנון, ג'וזף עון, הצהיר היום במהלך פגישתו עם השר הבריטי לענייני המזרח התיכון, האמיש פלקונר, כי "הפסקת האש שלבנון דורשת מישראל תהיה נקודת הכניסה הטבעית למשא ומתן ישיר בין שתי המדינות, בהתאם ליוזמת הנשיאות".
לדבריו, שצוטטו על ידי סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית NNA, הוא הדגיש את "מחויבותה של לבנון לעצור את ההסלמה בדרום ובכל אזורי לבנון, כך שהתוקפנות נגד אזרחים חפים מפשע, גברים, נשים וילדים, והרס בתים בכפרים ובעיירות לבנוניות ייפסקו".
הוא הבהיר כי "שלטונות לבנון ינהלו לבדן את המשא ומתן, שכן זהו עניין ריבוני שאף צד אחר אינו יכול להיות מעורב בו". עון טען כי "נסיגת הכוחות הישראליים משטח לבנון היא צעד מהותי לביסוס הפסקת האש, מצד אחד, ולפריסת צבא לבנון מחדש על הגבול הבין-לאומי, הרחבת סמכות המדינה באופן מלא וסיום כל נוכחות חמושה", מצד שני.
