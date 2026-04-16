נשיא לבנון: "הפסקת האש שלבנון דורשת מישראל תהיה נקודת הכניסה הטבעית למשא ומתן ישיר בין המדינות"

נשיא לבנון, ג'וזף עון, הצהיר היום במהלך פגישתו עם השר הבריטי לענייני המזרח התיכון, האמיש פלקונר, כי "הפסקת האש שלבנון דורשת מישראל תהיה נקודת הכניסה הטבעית למשא ומתן ישיר בין שתי המדינות, בהתאם ליוזמת הנשיאות".

לדבריו, שצוטטו על ידי סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית NNA, הוא הדגיש את "מחויבותה של לבנון לעצור את ההסלמה בדרום ובכל אזורי לבנון, כך שהתוקפנות נגד אזרחים חפים מפשע, גברים, נשים וילדים, והרס בתים בכפרים ובעיירות לבנוניות ייפסקו".