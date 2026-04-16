גורמים מדיניים בכירים מציינים כי אחד הקשיים המרכזיים במגעים הוא המחלוקות בצמרת האיראנית בין הגנרלים של משמרות המהפכה, התומכים בקו נוקשה, לבין צוות המשא ומתן

יוני בן מנחם | 16 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

נמשכים המגעים בין ארה"ב לאיראן בניסיון להגיע להסכם; נושא הגרעין עדיין מהווה פער מרכזי

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי מהתמונה המצטיירת בדרג המדיני בירושלים, ועל פי מסרים המגיעים מוושינגטון, הממשל האמריקני משקיע מאמצים רבים להגיע להסכם עם איראן שיוביל לסיום המלחמה.

צוות המשא ומתן האמריקני, בראשות סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, מקיים מגעים עם נציגי איראן ועם המדינות המתווכות – פקיסטן, מצרים וטורקיה.

עם זאת, הפער המרכזי – נושא הגרעין, עדיין נותר על כנו. איראן ממשיכה לסרב להוציא משטחה את מאגרי האורניום המועשר שבידיה ולהתחייב להפסיק לחלוטין את העשרת האורניום בתחומה. מבחינת ארה"ב, מדובר בקו אדום שעליו מתעקש הנשיא, דונלד טראמפ.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מזכיר המדינה, מרקו רוביו, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 9 בינואר 2026 | צילום: SAUL LOEB / AFP via Getty Images

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מזכיר המדינה, מרקו רוביו, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 9 בינואר 2026 | צילום: SAUL LOEB / AFP via Getty Images

