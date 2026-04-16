המתקפה כוונה לקייב, אודסה, דניפרו ואזורים נוספים. באוקראינה דווח על לפחות 15 הרוגים ועשרות פצועים, ועל פגיעות בעשרות מוקדים ברחבי המדינה
דורון פסקין | 16 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
מתקפה רוסית נרחבת הלילה על אוקראינה – שוגרו מאות כטב"מים ועשרות טילים
רוסיה ביצעה הלילה מתקפה נרחבת על ערים ברחבי אוקראינה, שהתמקדה בקייב, אודסה, דניפרו ואזורים נוספים. המתקפה כללה שילוב של טילים בליסטיים, טילי שיוט ומאות כטב"מים.
לפי נתונים ראשוניים שפרסמו הרשויות האוקראיניות וכלי תקשורת במדינה, לפחות 15 בני אדם נהרגו ועשרות רבות נפצעו, בהם ילדים ואנשי הצלה.
