כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

הקבינט צפוי להתכנס הערב. בשלב זה מדובר בהיתכנות להפסקת אש של כשבוע, עד לתום הפסקת האש בלחימה באיראן

יוני בן מנחם | 15 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

גורמים בכירים בירושלים: מתנהלים מגעים עם ארה"ב בנוגע לאפשרות של הפסקת אש בלבנון; בשלב זה לא התקבלה כל החלטה

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אישרו למגזין אפוק כי ישראל מנהלת מגעים עם ארה"ב בנוגע לאפשרות של הפסקת אש מול חיזבאללה.

בשלב זה, לדבריהם, מדובר באפשרות להפסקת אש של כשבוע, עד לתום תקופת הפסקת האש שהוכרזה במסגרת הלחימה מול איראן. עם זאת, הם הדגישו כי נכון לרגע זה טרם התקבלה כל החלטה בנושא.

עוד נמסר כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צפוי לכנס הערב את הקבינט המדיני-ביטחוני, כדי לדון בהמשך התקיפות בלבנון.

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 15 במרץ 2026 | צילום: Odd ANDERSEN / AFP via Getty Images

ספינת חיל הים האיראני לצד ספינת אספקה סינית, 8 בינואר 2026
משמרות המהפכה: אם המצור הימי יימשך, לא נאפשר יצוא ויבוא באזור המפרץ הפרסי, ים עומאן והים האדום

דורון פסקין

מפקד מטה הפיקוד הצבאי המרכזי של משמרות המהפכה הצהיר כי ככל שהמצור הימי יימשך, הם יראו בכך הפרה של הפסקת האש

נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, 17 בפברואר 2026
ארדואן: "אסור שממשלת ישראל תחבל במשא ומתן בין איראן לארה"ב"

דורון פסקין

נשיא טורקיה אמר בנאום בפרלמנט כי התקפותיה של ישראל בלבנון פוגעות בסיכויי השלום, וקרא לנצל את חלון ההזדמנויות שנוצר בעקבות הפסקת האש. לדבריו, "אם יושג שלום באזורנו, הדבר יהיה למרות המשטר הציוני"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 באפריל 2026
טראמפ: סבב נוסף של שיחות מול איראן "עשוי להתקיים במהלך היומיים הקרובים"

אורן שלום

נשיא ארה"ב אמר בריאיון שפורסם הלילה בניו יורק פוסט כי "מתקיימים דיונים, אך בקצב מעט איטי"

שופטי בג"ץ במהלך הדיון היום
בהרכב מורחב של תשעה שופטים: בג"ץ דן בהדחת השר בן גביר

אורן שלום

הדיון החל הבוקר על רקע תמיכת היועמ"שית בעתירות לפיטורי השר לביטחון לאומי. בן גביר אמר לפני הדיון: "הניסיון להתערב במינוי שר, בסמכויות שלו, זה הדבר מסוכן. זה דבר מסוכן לדמוקרטיה"

טקס החתימה על ההסכם בפנטגון בוושינגטון, 13 באפריל 2026
מאחורי ההכרזה של ארה"ב ואינדונזיה על מסגרת חדשה לשיתוף פעולה ביטחוני 

דורון פסקין

שתי המדינות הכריזו על שדרוג ביחסים הביטחוניים ביניהן. לפי המסמך הרשמי, המסגרת החדשה נשענת על שלושה נדבכים מרכזיים: מודרניזציה צבאית ובניין כוח, הכשרה וחינוך צבאי מקצועי, וכן תרגילים ושיתוף פעולה מבצעי

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, במהלך הפגישה הראשונה בין ישראל ללבנון. וושינגטון, 14 באפריל 2026
רוביו בפגישת המשא ומתן הראשונה בין ישראל ללבנון: "זהו כינוס היסטורי"

צוות מגזין אפוק

מזכיר המדינה האמריקני הבהיר את הפוקוס אליהן יכוונו השיחות: "העם הלבנוני הוא קורבן לתוקפנות איראנית; ננסה לייצר מסגרת של משהו קבוע כדי שלעם בלבנון יהיה סוג העתיד שמגיע לו, וכדי שהעם בישראל יוכל לחיות בלי פחד מפני פגיעות של רקטות מצד שלוחת טרור של איראן"

שתפו: