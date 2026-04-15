גורמים בכירים בירושלים: מתנהלים מגעים עם ארה"ב בנוגע לאפשרות של הפסקת אש בלבנון; בשלב זה לא התקבלה כל החלטה

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אישרו למגזין אפוק כי ישראל מנהלת מגעים עם ארה"ב בנוגע לאפשרות של הפסקת אש מול חיזבאללה.

בשלב זה, לדבריהם, מדובר באפשרות להפסקת אש של כשבוע, עד לתום תקופת הפסקת האש שהוכרזה במסגרת הלחימה מול איראן. עם זאת, הם הדגישו כי נכון לרגע זה טרם התקבלה כל החלטה בנושא.