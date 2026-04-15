הקבינט צפוי להתכנס הערב. בשלב זה מדובר בהיתכנות להפסקת אש של כשבוע, עד לתום הפסקת האש בלחימה באיראן
יוני בן מנחם | 15 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
גורמים בכירים בירושלים: מתנהלים מגעים עם ארה"ב בנוגע לאפשרות של הפסקת אש בלבנון; בשלב זה לא התקבלה כל החלטה
גורמים מדיניים בכירים בירושלים אישרו למגזין אפוק כי ישראל מנהלת מגעים עם ארה"ב בנוגע לאפשרות של הפסקת אש מול חיזבאללה.
בשלב זה, לדבריהם, מדובר באפשרות להפסקת אש של כשבוע, עד לתום תקופת הפסקת האש שהוכרזה במסגרת הלחימה מול איראן. עם זאת, הם הדגישו כי נכון לרגע זה טרם התקבלה כל החלטה בנושא.
עוד נמסר כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צפוי לכנס הערב את הקבינט המדיני-ביטחוני, כדי לדון בהמשך התקיפות בלבנון.
