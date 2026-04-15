הרמטכ"ל: "הנחיתי שכל השטח בדרום לבנון עד קו הליטני יהפוך לשטח השמדה עבור מחבלי חיזבאללה"

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, סייר היום (רביעי) בדרום לבנון יחד עם בכירים נוספים. במסגרת הביקור, הרמטכ"ל קיים תצפית והערכת מצב בשטח, שוחח עם המפקדים והביע את הערכתו ללוחמים אשר פועלים בדרום לבנון.

לאחר הערכת המצב אמר זמיר כי "בפעולה משותפת עם צבא ארה"ב פגענו במשטר הטרור האיראני בצורה קשה, הפשטנו אותם מיכולותיהם ההגנתיות והחלשנו אותם".