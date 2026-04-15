זמיר ערך סיור בדרום לבנון וקיים הערכת מצב. "אנחנו מתקדמים, פוגעים בחיזבאללה והם נסוגים לאחור. חיזבאללה מוחלש ומבודד בלבנון"
הרמטכ"ל: "הנחיתי שכל השטח בדרום לבנון עד קו הליטני יהפוך לשטח השמדה עבור מחבלי חיזבאללה"
הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, סייר היום (רביעי) בדרום לבנון יחד עם בכירים נוספים. במסגרת הביקור, הרמטכ"ל קיים תצפית והערכת מצב בשטח, שוחח עם המפקדים והביע את הערכתו ללוחמים אשר פועלים בדרום לבנון.
לאחר הערכת המצב אמר זמיר כי "בפעולה משותפת עם צבא ארה"ב פגענו במשטר הטרור האיראני בצורה קשה, הפשטנו אותם מיכולותיהם ההגנתיות והחלשנו אותם".
לדבריו, "כעת אסור לתת להם הישגים בסוגיית הגרעין, בהורמוז ובשאר הנושאים שעל הפרק. אנחנו בכוננות גבוהה מאוד, מטוסי חיל האוויר מוכנים חמושים, והמטרות מוזנות במערכות - אנחנו יודעים להזניק אותם לתקיפה עוצמתית באופן מיידי".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו