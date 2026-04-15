כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

זמיר ערך סיור בדרום לבנון וקיים הערכת מצב. "אנחנו מתקדמים, פוגעים בחיזבאללה והם נסוגים לאחור. חיזבאללה מוחלש ומבודד בלבנון"

אורן שלום | 15 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

הרמטכ"ל: "הנחיתי שכל השטח בדרום לבנון עד קו הליטני יהפוך לשטח השמדה עבור מחבלי חיזבאללה"

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, סייר היום (רביעי) בדרום לבנון יחד עם בכירים נוספים. במסגרת הביקור, הרמטכ"ל קיים תצפית והערכת מצב בשטח, שוחח עם המפקדים והביע את הערכתו ללוחמים אשר פועלים בדרום לבנון.

לאחר הערכת המצב אמר זמיר כי "בפעולה משותפת עם צבא ארה"ב פגענו במשטר הטרור האיראני בצורה קשה, הפשטנו אותם מיכולותיהם ההגנתיות והחלשנו אותם".

לדבריו, "כעת אסור לתת להם הישגים בסוגיית הגרעין, בהורמוז ובשאר הנושאים שעל הפרק. אנחנו בכוננות גבוהה מאוד, מטוסי חיל האוויר מוכנים חמושים, והמטרות מוזנות במערכות - אנחנו יודעים להזניק אותם לתקיפה עוצמתית באופן מיידי".

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, בסיור בדרום לבנון, 15 באפריל 2026 | צילום: דובר צה"ל

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות צה"ל בגבול לבנון, 15 במרץ 2026
גורמים בכירים בירושלים: מתנהלים מגעים עם ארה"ב בנוגע לאפשרות של הפסקת אש בלבנון; בשלב זה לא התקבלה כל החלטה

יוני בן מנחם

הקבינט צפוי להתכנס הערב. בשלב זה מדובר בהיתכנות להפסקת אש של כשבוע, עד לתום הפסקת האש בלחימה באיראן

ספינת חיל הים האיראני לצד ספינת אספקה סינית, 8 בינואר 2026
משמרות המהפכה: אם המצור הימי יימשך, לא נאפשר יצוא ויבוא באזור המפרץ הפרסי, ים עומאן והים האדום

דורון פסקין

מפקד מטה הפיקוד הצבאי המרכזי של משמרות המהפכה הצהיר כי ככל שהמצור הימי יימשך, הם יראו בכך הפרה של הפסקת האש

נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, 17 בפברואר 2026
ארדואן: "אסור שממשלת ישראל תחבל במשא ומתן בין איראן לארה"ב"

דורון פסקין

נשיא טורקיה אמר בנאום בפרלמנט כי התקפותיה של ישראל בלבנון פוגעות בסיכויי השלום, וקרא לנצל את חלון ההזדמנויות שנוצר בעקבות הפסקת האש. לדבריו, "אם יושג שלום באזורנו, הדבר יהיה למרות המשטר הציוני"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 באפריל 2026
טראמפ: סבב נוסף של שיחות מול איראן "עשוי להתקיים במהלך היומיים הקרובים"

אורן שלום

נשיא ארה"ב אמר בריאיון שפורסם הלילה בניו יורק פוסט כי "מתקיימים דיונים, אך בקצב מעט איטי"

שופטי בג"ץ במהלך הדיון היום
בהרכב מורחב של תשעה שופטים: בג"ץ דן בהדחת השר בן גביר

אורן שלום

הדיון החל הבוקר על רקע תמיכת היועמ"שית בעתירות לפיטורי השר לביטחון לאומי. בן גביר אמר לפני הדיון: "הניסיון להתערב במינוי שר, בסמכויות שלו, זה הדבר מסוכן. זה דבר מסוכן לדמוקרטיה"

טקס החתימה על ההסכם בפנטגון בוושינגטון, 13 באפריל 2026
מאחורי ההכרזה של ארה"ב ואינדונזיה על מסגרת חדשה לשיתוף פעולה ביטחוני 

דורון פסקין

שתי המדינות הכריזו על שדרוג ביחסים הביטחוניים ביניהן. לפי המסמך הרשמי, המסגרת החדשה נשענת על שלושה נדבכים מרכזיים: מודרניזציה צבאית ובניין כוח, הכשרה וחינוך צבאי מקצועי, וכן תרגילים ושיתוף פעולה מבצעי

שתפו: