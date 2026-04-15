מפקד מטה הפיקוד הצבאי המרכזי של משמרות המהפכה הצהיר כי ככל שהמצור הימי יימשך, הם יראו בכך הפרה של הפסקת האש

דורון פסקין | 15 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

משמרות המהפכה: אם המצור הימי יימשך, לא נאפשר יצוא ויבוא באזור המפרץ הפרסי, ים עומאן והים האדום

אתר החדשות האיראני "דפא-פרס", המתמחה בסיקור ביטחוני וצבאי ומזוהה עם הממסד הביטחוני באיראן, פרסם היום את דבריו של הגנרל עלי עבדאללהי, מפקד המטה המרכזי של "ח'אתם אל-אנביא", שהזהיר מפני השלכותיו של המשך המצור הימי על איראן.

לדבריו, "ככל שארה"ב התוקפנית והטרוריסטית תמשיך במהלך הבלתי חוקי של המצור הימי באזור ותיצור חוסר ביטחון עבור ספינות הסחר ומכליות הנפט של איראן, יהיה בכך משום הקדמה להפרת הפסקת האש.

"הכוחות המזוינים האדירים של איראן לא יאפשרו את המשך הייצוא והייבוא באזור המפרץ הפרסי, ים עומאן והים האדום. איראן תפעל בעוצמה כדי להגן על ריבונותה הלאומית ועל האינטרסים שלה". "ח'אתם אל-אנביא" הוא מטה הפיקוד הצבאי העליון של משמרות המהפכה.

ספינת חיל הים האיראני לצד ספינת אספקה סינית, 8 בינואר 2026

ספינת חיל הים האיראני לצד ספינת אספקה סינית, 8 בינואר 2026 | צילום: RODGER BOSCH / AFP via Getty Images

