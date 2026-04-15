משמרות המהפכה: אם המצור הימי יימשך, לא נאפשר יצוא ויבוא באזור המפרץ הפרסי, ים עומאן והים האדום

אתר החדשות האיראני "דפא-פרס", המתמחה בסיקור ביטחוני וצבאי ומזוהה עם הממסד הביטחוני באיראן, פרסם היום את דבריו של הגנרל עלי עבדאללהי, מפקד המטה המרכזי של "ח'אתם אל-אנביא", שהזהיר מפני השלכותיו של המשך המצור הימי על איראן.

לדבריו, "ככל שארה"ב התוקפנית והטרוריסטית תמשיך במהלך הבלתי חוקי של המצור הימי באזור ותיצור חוסר ביטחון עבור ספינות הסחר ומכליות הנפט של איראן, יהיה בכך משום הקדמה להפרת הפסקת האש.