דובר מפקדת חאתם אל-אנביאא האיראנית, מטה הפיקוד הצבאי העליון של משמרות המהפכה, הצהיר כי "האמריקנים, בהתאם להיסטוריה הידועה שלהם של הפרת התחייבויות חוזרות ונשנות, ממשיכים במעשי שוד ימי"

דורון פסקין | 18 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

משמרות המהפכה: "כל עוד המצור הימי נמשך, מצר הורמוז יישאר במתכונתו הקודמת"

דובר מפקדת חאתם אל-אנביאא האיראנית, מטה הפיקוד הצבאי העליון של משמרות המהפכה, הודיע היום כי איראן מחזירה את מצר הורמוז ל"מצב הקודם" ומטילה עליו פיקוח הדוק מאוד.

לדבריו, הצעד מגיע לאחר שארה"ב המשיכה במצור הימי. דבריו צוטטו על ידי סוכנות הידיעות תסנים.

לטענתו, "איראן הסכימה, בהמשך להסכמות הקודמות במסגרת המו״מ שהתנהל, ובתום לב, למעבר של מספר מוגבל של מכליות נפט מסחריות דרך מצר הורמוז באופן מנוהל".

מיכלית נפט במצר הורמוז, 24 ביוני 2025 | צילום: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, 12 באוקטובר 2024
קאליבף על הציוצים של טראמפ: "כל הטענות היו שקריות"

אורן שלום

יו"ר הפרלמנט האיראני, העומד בראש צוות המשא ומתן לשיחות מול ארה"ב, הכחיש את הטענות של נשיא ארה"ב על ההתחייבויות האיראניות. מנגד, טראמפ אמר הלילה בתדרוך לעיתונאים: "הם אומרים משהו אחר כי יש להם גם אנשים שהם צריכים לרצות"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 16 באפריל 2026
טראמפ: "המצור הימי יישאר בתוקף עד שתושלם עסקה; ארה"ב תקבל מאיראן את כל החומר המועשר"

אורן שלום

על רקע הודעת שר החוץ האיראני לפיה מצר הורמוז נפתח באופן מלא, פרסם נשיא ארה"ב מספר פוסטים בנוגע למגעים מול איראן ולהפסקת האש בלבנון: "ישראל לא תפציץ עוד את לבנון. נאסר עליה לעשות זאת על ידי ארה"ב"

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 18 בינואר 2026
א-שרע: כל הכרה של מדינה בזכותה של ישראל על הגולן היא בטלה; סוריה מעוניינת בהסכם ביטחוני עם ישראל

דורון פסקין

נשיא סוריה המבקר בטורקיה הציג במהלך ביקורו עמדה ביקורתית כלפי ישראל, אך מצד שני פתיחות להמשך המגעים בין המדינות

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, 20 בינואר 2026
שר הביטחון: "צה"ל מחזיק ברצועת ביטחון בלבנון של 10 ק"מ; המרחב עד הליטני, שנשלט כעת באש על ידי כוחותינו, עדיין לא פורז"

אורן שלום

ישראל כ"ץ פרסם הצהרה בה התייחס להפסקת האש מול חיזבאללה. "היעד אותו הגדרנו: פירוק החיזבאללה מנשקו באמצעים צבאיים או מדיניים היה ונותר יעד המערכה לו אנו מחויבים"

שיירות של רכבים בדרכם לדרום לבנון, 17 באפריל 2026
החל משעות הלילה – שיירות ענק של עקורים שמנסים לשוב לדרום לבנון

דורון פסקין

למרות אזהרות צה"ל, כבישים מרכזיים נסתמו לחלוטין בדרכם לצור ולכפרים שמדרום לליטני, בזמן שכוחות צבא לבנון וצוותי תשתית פועלים, לפי דיווחים מקומיים, לפתוח צירים שנפגעו

רמטכ"ל לבנון רודולף הייכל
גורמים ביטחוניים: יתכן שארה"ב תנסה להביא להחלפת רמטכ"ל צבא לבנון

יוני בן מנחם

לפי ההערכה, המהלך עשוי לרקום עור וגידים מאחורי הקלעים ככל שיתקדם המשא ומתן בין ישראל ללבנון, על רקע עמדותיו של הגנרל רודולף היכל כלפי חיזבאללה, והטענות כי אינו פועל בפועל לפירוק ארגון הטרור מנשקו

