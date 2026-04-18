דובר מפקדת חאתם אל-אנביאא האיראנית, מטה הפיקוד הצבאי העליון של משמרות המהפכה, הצהיר כי "האמריקנים, בהתאם להיסטוריה הידועה שלהם של הפרת התחייבויות חוזרות ונשנות, ממשיכים במעשי שוד ימי"
דורון פסקין | 18 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
משמרות המהפכה: "כל עוד המצור הימי נמשך, מצר הורמוז יישאר במתכונתו הקודמת"
דובר מפקדת חאתם אל-אנביאא האיראנית, מטה הפיקוד הצבאי העליון של משמרות המהפכה, הודיע היום כי איראן מחזירה את מצר הורמוז ל"מצב הקודם" ומטילה עליו פיקוח הדוק מאוד.
לדבריו, הצעד מגיע לאחר שארה"ב המשיכה במצור הימי. דבריו צוטטו על ידי סוכנות הידיעות תסנים.
לטענתו, "איראן הסכימה, בהמשך להסכמות הקודמות במסגרת המו״מ שהתנהל, ובתום לב, למעבר של מספר מוגבל של מכליות נפט מסחריות דרך מצר הורמוז באופן מנוהל".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו