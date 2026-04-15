נשיא טורקיה אמר בנאום בפרלמנט כי התקפותיה של ישראל בלבנון פוגעות בסיכויי השלום, וקרא לנצל את חלון ההזדמנויות שנוצר בעקבות הפסקת האש. לדבריו, "אם יושג שלום באזורנו, הדבר יהיה למרות המשטר הציוני"
דורון פסקין | 15 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
ארדואן: "אסור שממשלת ישראל תחבל במשא ומתן בין איראן לארה"ב"
נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, אמר היום כי אנקרה פועלת להארכת הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן, במטרה להפחית את המתיחות ולהבטיח את המשך השיחות.
לדבריו, טורקיה עדיין מקווה לקידום המשא ומתן, חרף המכשולים. הדברים צוטטו על ידי סוכנות הידיעות רויטרס.
בנאום שנשא בפני חברי הפרלמנט ממפלגתו, טען ארדואן כי התקפותיה של ישראל בלבנון פוגעות בסיכויי השלום, והדגיש כי יש לנצל את חלון ההזדמנויות שנוצר בעקבות הפסקת האש. "הצהרות הצדדים מעידות כי שולחן המשא ומתן לא קרס, אך הצדדים נתקלו במכשול סביב סוגיית הגרעין".
