בהרכב מורחב של תשעה שופטים: בג"ץ דן בהדחת השר בן גביר

הבוקר החל בבג"ץ, בהרכב של תשעה שופטים, הדיון בעתירות שהוגשו וקוראות לפיטורי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. לטענת העותרות, ההדחה מתבקשת בשל התערבות פסולה של בן גביר בעבודת המשטרה.

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, תומכת בעמדה זו וסבורה כי התנהלותו של בן גביר פוגעת בעצמאות המשטרה ומביאה לפגיעה ממשית בערכי יסוד דמוקרטיים.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אמר בהצהרה לפני הדיון: "אני לא דוגמן של הפרקליטות, אני לא עציץ, אני שר שנבחרתי כדי למשול. ככה צריך [...] הסיבה היחידה שאנחנו נמצאים כאן היום כי עמדתי במילה לבוחרים שלי. הבטחתי מדיניות, הבטחתי משילות. הבטחתי שאני אשלוט במשרד שלי. זה בדיוק מה שעשיתי ומה שהיועצת המשפטית המפוטרת לא סובלת".