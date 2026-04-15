כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

שתי המדינות הכריזו על שדרוג ביחסים הביטחוניים ביניהן. לפי המסמך הרשמי, המסגרת החדשה נשענת על שלושה נדבכים מרכזיים: מודרניזציה צבאית ובניין כוח, הכשרה וחינוך צבאי מקצועי, וכן תרגילים ושיתוף פעולה מבצעי

דורון פסקין | 14 באפריל 2026 | חדשות | 3 דק׳

מאחורי ההכרזה של ארה"ב ואינדונזיה על מסגרת חדשה לשיתוף פעולה ביטחוני 

ארה"ב ואינדונזיה הודיעו אתמול בוושינגטון על שדרוג משמעותי ביחסים הביטחוניים ביניהן, עם הקמת מסגרת חדשה בשם Major Defense Cooperation Partnership(MDCP). ההכרזה פורסמה לאחר פגישה בפנטגון בין מזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', לבין שר ההגנה האינדונזי, סג'פרי סג'מסודין.

בהצהרה המשותפת הוגדר ה-MDCP כ"מסגרת מנחה" לקידום שיתוף פעולה ביטחוני דו-צדדי ולהעמקת המחויבות המשותפת ליציבות ולשלום במרחב האינדו-פסיפי.

לפי המסמך הרשמי, המסגרת החדשה נשענת על שלושה נדבכים מרכזיים: מודרניזציה צבאית ובניין כוח, הכשרה וחינוך צבאי מקצועי, וכן תרגילים ושיתוף פעולה מבצעי.

טקס החתימה על ההסכם בפנטגון בוושינגטון, 13 באפריל 2026 | צילום: Jim WATSON / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ספינת חיל הים האיראני לצד ספינת אספקה סינית, 8 בינואר 2026
משמרות המהפכה: אם המצור הימי יימשך, לא נאפשר יצוא ויבוא באזור המפרץ הפרסי, ים עומאן והים האדום

דורון פסקין

מפקד מטה הפיקוד הצבאי המרכזי של משמרות המהפכה הצהיר כי ככל שהמצור הימי יימשך, הם יראו בכך הפרה של הפסקת האש

נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, 17 בפברואר 2026
ארדואן: "אסור שממשלת ישראל תחבל במשא ומתן בין איראן לארה"ב"

דורון פסקין

נשיא טורקיה אמר בנאום בפרלמנט כי התקפותיה של ישראל בלבנון פוגעות בסיכויי השלום, וקרא לנצל את חלון ההזדמנויות שנוצר בעקבות הפסקת האש. לדבריו, "אם יושג שלום באזורנו, הדבר יהיה למרות המשטר הציוני"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 באפריל 2026
טראמפ: סבב נוסף של שיחות מול איראן "עשוי להתקיים במהלך היומיים הקרובים"

אורן שלום

נשיא ארה"ב אמר בריאיון שפורסם הלילה בניו יורק פוסט כי "מתקיימים דיונים, אך בקצב מעט איטי"

שופטי בג"ץ במהלך הדיון היום
בהרכב מורחב של תשעה שופטים: בג"ץ דן בהדחת השר בן גביר

אורן שלום

הדיון החל הבוקר על רקע תמיכת היועמ"שית בעתירות לפיטורי השר לביטחון לאומי. בן גביר אמר לפני הדיון: "הניסיון להתערב במינוי שר, בסמכויות שלו, זה הדבר מסוכן. זה דבר מסוכן לדמוקרטיה"

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, במהלך הפגישה הראשונה בין ישראל ללבנון. וושינגטון, 14 באפריל 2026
רוביו בפגישת המשא ומתן הראשונה בין ישראל ללבנון: "זהו כינוס היסטורי"

צוות מגזין אפוק

מזכיר המדינה האמריקני הבהיר את הפוקוס אליהן יכוונו השיחות: "העם הלבנוני הוא קורבן לתוקפנות איראנית; ננסה לייצר מסגרת של משהו קבוע כדי שלעם בלבנון יהיה סוג העתיד שמגיע לו, וכדי שהעם בישראל יוכל לחיות בלי פחד מפני פגיעות של רקטות מצד שלוחת טרור של איראן"

כוחות צה"ל פועלים במרחב בינת ג'בל
צה"ל ממשיך בכיתור בינת ג'בל; עד כה חוסלו יותר מ-100 מחבלים

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי מוקד הלחימה המרכזי בימים אלה בדרום לבנון הוא באזור העיירה, הנחשבת למעוז חיזבאללה. 10 לוחמים בחטיבת הצנחנים נפצעו הלילה בהיתקלות עם חוליית מחבלים

שתפו: