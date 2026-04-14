יצאו לדרך השיחות בין ישראל ללבנון; רוביו: "זהו כינוס היסטורי"

המפגש הראשון בשיחות בין ישראל ללבנון יצא היום לדרך בוושינגטון. הפגישה מתקיימת בהובלת מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, ובהשתתפות נציגי הצדדים ביניהם שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, ושגרירת לבנון בארה"ב, נאדה חמדאן מועווד.

רוביו אמר במהלך הפגישה כי "העם הלבנוני הוא קורבן לתוקפנות איראנית, וצריך לשים לזה סוף".

הוא ציין כי הוא יודע שמדובר "בתהליך, כל המורכבויות של העניין הזה לא ייפתרו בשש השעות הקרובות. אבל אנחנו יכולים להתחיל להתקדם וליצור מסגרת שבתוכה משהו יוכל לקרות, משהו חיובי מאוד, משהו קבוע מאוד, כדי שלעם בלבנון יהיה סוג העתיד שמגיע לו, וכדי שהעם בישראל יוכל לחיות בלי פחד מפני פגיעות של מתקפות רקטות מצד שלוחת טרור של איראן.