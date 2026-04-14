רס"ם (מיל') אייל אוריאל ביאנקו נהרג כתוצאה מהתהפכות האמר. לוחם מילואים נפצע באורח בינוני ושני נוספים באורח קל
צוות מגזין אפוק | 14 באפריל 2026 | חדשות
לוחם שריון במילואים נהרג בתאונה מבצעית בדרום לבנון
צה"ל התיר הבוקר לפרסום כי רס"ם (מיל') אייל אוריאל ביאנקו, נהרג בדרום לבנון.
רס"ם ביאנקו ז"ל, בן 30 מקצרין, היה נהג רכב כיבוי אש, עוצבת "ברק" (188). הוא נהרג כתוצאה מתאונה מבצעית, בהתהפכות האמר.
באותה תאונה נפצע לוחם מילואים באורח בינוני ושני לוחמים נוספים באורח קל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים.
