רס"ם (מיל') אייל אוריאל ביאנקו נהרג כתוצאה מהתהפכות האמר. לוחם מילואים נפצע באורח בינוני ושני נוספים באורח קל

צוות מגזין אפוק | 14 באפריל 2026 | חדשות | 0 דק׳

לוחם שריון במילואים נהרג בתאונה מבצעית בדרום לבנון

צה"ל התיר הבוקר לפרסום כי רס"ם (מיל') אייל אוריאל ביאנקו, נהרג בדרום לבנון.

רס"ם ביאנקו ז"ל, בן 30 מקצרין, היה נהג רכב כיבוי אש, עוצבת "ברק" (188). הוא נהרג כתוצאה מתאונה מבצעית, בהתהפכות האמר.

באותה תאונה נפצע לוחם מילואים באורח בינוני ושני לוחמים נוספים באורח קל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים.

רס"ם אייל אוריאל ביאנקו ז"ל

רס"ם אייל אוריאל ביאנקו ז"ל

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם,
מזכ"ל חיזבאללה: "אין לאף גורם בלבנון סמכות לנהל משא ומתן ישיר עם ישראל ללא הסכמה פנימית רחבה"

דורון פסקין

נעים קאסם נשא נאום תקיף בו הציב חמישה תנאים לכל הסדר עתידי עם ישראל: הפסקת התקיפות בלבנון; נסיגה מכל השטחים שנכבשו בדרום המדינה; שחרור אסירים; השבת התושבים לבתיהם ושיקום המדינה במימון בין-לאומי

טנקים של צה''ל בפעילות מבצעית
בג"ץ פסק: על צה"ל מוטלת חובה חוקית לקיים שוויון הזדמנויות לנשים בתפקידי לחימה

אורן שלום

בית המשפט העליון קבע פה אחד כי צה"ל מחויב לפתוח את כל התפקידים לנשים, פרט לתפקיד שלא מאפשר זאת "בשל מהותו ואופיו". עוד הוחלט על הוצאת צו הקובע פתיחת התנסות לנשים בחיל השריון החל מנובמבר 2026

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
ראש הממשלה: "הבטחתי שלא תהיה שואה נוספת. השנה מימשנו את ההבטחה הזו"

צוות מגזין אפוק

העצרת הממלכתית ביד ושם ליום הזיכרון לשואה ולגבורה הוקלטה השנה מראש בשל המצב הביטחוני. נשיא המדינה הרצוג: "משפחה יכולה להתווכח, אך אסור לה להיקרע; לא קמנו מאש המשרפות כדי להישרף באש המריבה"

תמונותיהם של איראנים הרוגים מוצגות בפריז כמחאה על ההוצאות להורג באיראן, 8 ביולי 2025
ארגוני זכויות אדם: איראן הוציאה להורג לפחות 1,639 בני אדם ב-2025, המספר המתועד הגבוה ביותר מאז 1989

צוות מגזין אפוק

לפי הנתונים, רק 7% מהמקרים הוכרזו רשמית על ידי השלטונות. בדוח של האו"ם צוין כי עונש המוות "הופעל ככלי לדיכוי פוליטי"

שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן
שר החוץ הטורקי: "אחרי איראן נתניהו יחפש להכריז על טורקיה כאויב החדש"

דורון פסקין

הקאן פידאן התייחס בריאיון למשא ומתן בין ארה"ב לאיראן והאשים: "תמיד יש גורם ישראלי; צריך להביא בחשבון את המשחק המשבש של ישראל"

ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ונשיא לבנון ג'וזף עאון
השיחות בין ישראל ללבנון צפויות להתחיל מחר; המתיחות בתוך לבנון גוברת

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי המבוי הסתום במשא ומתן בין איראן לארה"ב עלול לדחוף את טהראן לנסות לטרפד את המגעים בין ישראל ללבנון ואולי אף להניע את חיזבאללה לפעול להגביר את הכאוס הפנימי

