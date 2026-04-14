ראש ממשלת איטליה משהה את החידוש האוטומטי של הסכם ההגנה עם ישראל

ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, הודיעה היום כי ממשלתה החליטה להשהות את החידוש האוטומטי של הסכם ההגנה עם ישראל, על רקע ה"סיטואציה הנוכחית".

כלי תקשורת באיטליה, בהם ANSA, Sky TG24 ו AgenziaNova ציטטו את הודעתה של מלוני, בשולי אירוע Vinitaly, תערוכת יין ידועה, בעיר ורונה.