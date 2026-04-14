נשיא סרביה הודיע היום כי ארצו תחל בשיתוף פעולה עם ישראל לייצור כטב"מים

דורון פסקין | 14 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

ראש ממשלת איטליה משהה את החידוש האוטומטי של הסכם ההגנה עם ישראל

ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, הודיעה היום כי ממשלתה החליטה להשהות את החידוש האוטומטי של הסכם ההגנה עם ישראל, על רקע ה"סיטואציה הנוכחית".

כלי תקשורת באיטליה, בהם ANSA, Sky TG24 ו AgenziaNova ציטטו את הודעתה של מלוני, בשולי אירוע Vinitaly, תערוכת יין ידועה, בעיר ורונה.

מנגנון החידוש האוטומטי עצמו מעוגן במסמכי הפרלמנט האיטלקי, שלפיהם מזכר ההבנות בתחום שיתוף הפעולה הביטחוני בין איטליה לישראל מתחדש אוטומטית כל חמש שנים. המועד הקרוב לחידושו חל באפריל 2026.

ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, 12 בפברואר 2026

ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, 12 בפברואר 2026 | צילום: NICOLAS TUCAT / AFP via Getty Images

