דוד ברנע התייחס בטקס יום השואה ללחימה מול איראן: "התרענו פעם אחר פעם על סכנת הגרעין והטילים הבליסטיים; לבסוף לקחנו את גורלנו בידינו"

אורן שלום | 14 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

ראש המוסד: "משימתנו טרם הושלמה; מחויבותנו תושלם רק כאשר יוחלף המשטר הקיצוני הזה"

ראש המוסד, דוד ברנע, נשא היום נאום לרגל יום השואה בו התייחס ללחימה באיראן ולתפקוד המוסד מול האיום האיראני.

ברנע ציין כי "טועים התמימים כי השואה היא נחלת העבר, כי במציאות של ימינו לא ייתכן רצח עם. כי לא ייתכנו קריאות להשמדה ולא תצמח שנאה המאיימת על קיומו של עם. האיום האיראני הלך והתעצם מול עינינו לנגד עיני העולם, כמעט באין מפריע".

לדבריו, "התרענו פעם אחר פעם על סכנת הגרעין, איום קיומי. התרענו פעם אחר פעם על כמויות הטילים הבליסטיים שמאיימות על אזרחי ישראל בכל מקום בארץ ועל הסכנה הנשקפת לנו מהמשטר האיראני. ולבסוף לקחנו את גורלנו בידינו ויצאנו לשתי מלחמות כורח.

ראש המוסד, דוד ברנע,

ראש המוסד, דוד ברנע בנאומו לרגל יום השואה, 14 באפריל 2026 | צילום מסך

