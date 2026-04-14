ראש המוסד: "משימתנו טרם הושלמה; מחויבותנו תושלם רק כאשר יוחלף המשטר הקיצוני הזה"

ראש המוסד, דוד ברנע, נשא היום נאום לרגל יום השואה בו התייחס ללחימה באיראן ולתפקוד המוסד מול האיום האיראני.

ברנע ציין כי "טועים התמימים כי השואה היא נחלת העבר, כי במציאות של ימינו לא ייתכן רצח עם. כי לא ייתכנו קריאות להשמדה ולא תצמח שנאה המאיימת על קיומו של עם. האיום האיראני הלך והתעצם מול עינינו לנגד עיני העולם, כמעט באין מפריע".