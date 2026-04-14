שר הביטחון: "ארה"ב וישראל הגדירו את הוצאת החומר המועשר מאיראן כתנאי סף לסיום המערכה"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, פרסם היום הצהרה מוקלטת לרגל יום השואה והתייחס למטרות השונות שנותרו לישראל בלחימה.

"ביום השואה הזה מדינת ישראל חזקה ובטוחה יותר, ולראשונה מזה שנים רבות לא מאוימת באיום השמדה, וזאת בעקבות חיסולו של עלי ח'מינאי שהגה והנהיג את התוכנית להשמדת ישראל מתוקף מעמדו, יכולותיו וסמכותו הדתית. מבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי" השמידו את תוכנית הגרעין של איראן ואת יכולתה לייצר נשק גרעיני", אמר כ"ץ.