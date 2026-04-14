בעוד הזמן לסיום הפסקת האש שנקבעה הולך ומתקצר, הפערים בין הצדדים עדיין גדולים, בעיקר סביב סוגיית הגרעין
יוני בן מנחם | 14 באפריל 2026 | חדשות | 3 דק׳
למרות המצור הימי האמריקני – המגעים בין ארה"ב לאיראן נמשכים
גורמים מדיניים בכירים אומרים כי למרות המצור הימי שמטילה ארה"ב על איראן, המגעים בין הצדדים נמשכים, במסגרת מאמץ אינטנסיבי למנוע את קריסת הפסקת האש.
רשת CNN ציטטה גורם אמריקני בכיר שטען כי חלה התקדמות מסוימת במגעים, אך הודה כי נותרו מחלוקות מהותיות, ובראשן סוגיית תוכנית הגרעין והעשרת האורניום.
להערכת הגורמים המדיניים, נראה כי האפשרות לקיים פגישה נוספת פנים מול פנים עדיין עומדת על הפרק, אם כי לא ברור האם היא אכן תצא לפועל. נבדקים לוחות זמנים ואתרים אפשריים למפגש הנוסף, תוך היערכות לאפשרות של פריצת דרך מהירה. במקביל, נבחנת גם האפשרות להאריך את הפסקת האש, כדי לאפשר את המשך המשא ומתן ולמנוע את חידוש הלחימה.
