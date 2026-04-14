בעוד הזמן לסיום הפסקת האש שנקבעה הולך ומתקצר, הפערים בין הצדדים עדיין גדולים, בעיקר סביב סוגיית הגרעין

יוני בן מנחם | 14 באפריל 2026 | חדשות | 3 דק׳

למרות המצור הימי האמריקני – המגעים בין ארה"ב לאיראן נמשכים

גורמים מדיניים בכירים אומרים כי למרות המצור הימי שמטילה ארה"ב על איראן, המגעים בין הצדדים נמשכים, במסגרת מאמץ אינטנסיבי למנוע את קריסת הפסקת האש.

רשת CNN ציטטה גורם אמריקני בכיר שטען כי חלה התקדמות מסוימת במגעים, אך הודה כי נותרו מחלוקות מהותיות, ובראשן סוגיית תוכנית הגרעין והעשרת האורניום.

להערכת הגורמים המדיניים, נראה כי האפשרות לקיים פגישה נוספת פנים מול פנים עדיין עומדת על הפרק, אם כי לא ברור האם היא אכן תצא לפועל. נבדקים לוחות זמנים ואתרים אפשריים למפגש הנוסף, תוך היערכות לאפשרות של פריצת דרך מהירה. במקביל, נבחנת גם האפשרות להאריך את הפסקת האש, כדי לאפשר את המשך המשא ומתן ולמנוע את חידוש הלחימה.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 14 באוקטובר 2025 | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images

רס"ם אייל אוריאל ביאנקו ז"ל
לוחם שריון במילואים נהרג בתאונה מבצעית בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

רס"ם (מיל') אייל אוריאל ביאנקו נהרג כתוצאה מהתהפכות האמר. לוחם מילואים נפצע באורח בינוני ושני נוספים באורח קל

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם,
מזכ"ל חיזבאללה: "אין לאף גורם בלבנון סמכות לנהל משא ומתן ישיר עם ישראל ללא הסכמה פנימית רחבה"

דורון פסקין

נעים קאסם נשא נאום תקיף בו הציב חמישה תנאים לכל הסדר עתידי עם ישראל: הפסקת התקיפות בלבנון; נסיגה מכל השטחים שנכבשו בדרום המדינה; שחרור אסירים; השבת התושבים לבתיהם ושיקום המדינה במימון בין-לאומי

טנקים של צה''ל בפעילות מבצעית
בג"ץ פסק: על צה"ל מוטלת חובה חוקית לקיים שוויון הזדמנויות לנשים בתפקידי לחימה

אורן שלום

בית המשפט העליון קבע פה אחד כי צה"ל מחויב לפתוח את כל התפקידים לנשים, פרט לתפקיד שלא מאפשר זאת "בשל מהותו ואופיו". עוד הוחלט על הוצאת צו הקובע פתיחת התנסות לנשים בחיל השריון החל מנובמבר 2026

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
ראש הממשלה: "הבטחתי שלא תהיה שואה נוספת. השנה מימשנו את ההבטחה הזו"

צוות מגזין אפוק

העצרת הממלכתית ביד ושם ליום הזיכרון לשואה ולגבורה הוקלטה השנה מראש בשל המצב הביטחוני. נשיא המדינה הרצוג: "משפחה יכולה להתווכח, אך אסור לה להיקרע; לא קמנו מאש המשרפות כדי להישרף באש המריבה"

תמונותיהם של איראנים הרוגים מוצגות בפריז כמחאה על ההוצאות להורג באיראן, 8 ביולי 2025
ארגוני זכויות אדם: איראן הוציאה להורג לפחות 1,639 בני אדם ב-2025, המספר המתועד הגבוה ביותר מאז 1989

צוות מגזין אפוק

לפי הנתונים, רק 7% מהמקרים הוכרזו רשמית על ידי השלטונות. בדוח של האו"ם צוין כי עונש המוות "הופעל ככלי לדיכוי פוליטי"

שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן
שר החוץ הטורקי: "אחרי איראן נתניהו יחפש להכריז על טורקיה כאויב החדש"

דורון פסקין

הקאן פידאן התייחס בריאיון למשא ומתן בין ארה"ב לאיראן והאשים: "תמיד יש גורם ישראלי; צריך להביא בחשבון את המשחק המשבש של ישראל"

