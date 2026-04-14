צה"ל ממשיך בכיתור בינת ג'בל; עד כה חוסלו יותר מ-100 מחבלים

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי מוקד הלחימה המרכזי של צה"ל בדרום לבנון בימים אלה הוא בעיירה בינת ג'בל.

אתמול מסר דובר צה"ל כי הכוחות הפועלים בגזרה השלימו בשבוע האחרון את כיתור העיירה. לפי ההודעה, הכוחות חיסלו יותר מ-100 מחבלי חיזבאללה בקרבות פנים אל פנים ובתקיפות מהאוויר, השמידו עשרות תשתיות טרור ואיתרו מאות אמצעי לחימה במרחב.