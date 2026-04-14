גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי מוקד הלחימה המרכזי בימים אלה בדרום לבנון הוא באזור העיירה, הנחשבת למעוז חיזבאללה. 10 לוחמים בחטיבת הצנחנים נפצעו הלילה בהיתקלות עם חוליית מחבלים

יוני בן מנחם | 14 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

צה"ל ממשיך בכיתור בינת ג'בל; עד כה חוסלו יותר מ-100 מחבלים

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי מוקד הלחימה המרכזי של צה"ל בדרום לבנון בימים אלה הוא בעיירה בינת ג'בל.

אתמול מסר דובר צה"ל כי הכוחות הפועלים בגזרה השלימו בשבוע האחרון את כיתור העיירה. לפי ההודעה, הכוחות חיסלו יותר מ-100 מחבלי חיזבאללה בקרבות פנים אל פנים ובתקיפות מהאוויר, השמידו עשרות תשתיות טרור ואיתרו מאות אמצעי לחימה במרחב.

גורמי הביטחון מעריכים כי נותרו בעיירה עשרות מחבלים נצורים, שתכננו לצאת לפשיטה לעבר שטח ישראל. לדבריהם, ישראל פועלת לחיסולם, בעיקר באמצעות תקיפות אוויריות. גורמים בצה"ל מעריכים כי השלמת ההכרעה מול המחבלים בבינת ג'בל צפויה בתוך כמה ימים.

כוחות צה"ל פועלים במרחב בינת ג'בל | צילום: דובר צה״ל

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, אתונה, 20 בינואר 2026
שר הביטחון: "ארה"ב וישראל הגדירו את הוצאת החומר המועשר מאיראן כתנאי סף לסיום המערכה"

צוות מגזין אפוק

כ"ץ ציין בהצהרה שפרסם כי "ביום השואה הזה מדינת ישראל חזקה ובטוחה יותר, ולראשונה מזה שנים רבות לא מאוימת באיום השמדה, בעקבות חיסולו של עלי ח'מינאי שהגה והנהיג את התוכנית להשמדת ישראל"

ראש המוסד, דוד ברנע,
ראש המוסד: "משימתנו טרם הושלמה; מחויבותנו תושלם רק כאשר יוחלף המשטר הקיצוני הזה"

אורן שלום

דוד ברנע התייחס בטקס יום השואה ללחימה מול איראן: "התרענו פעם אחר פעם על סכנת הגרעין והטילים הבליסטיים; לבסוף לקחנו את גורלנו בידינו"

ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, 12 בפברואר 2026
ראש ממשלת איטליה משהה את החידוש האוטומטי של ההסכם הביטחוני עם ישראל

דורון פסקין

כלי תקשורת באיטליה ציטטו את דבריה של ג'ורג'ה מלוני שטענה כי ההחלטה מגיעה בשל "הסיטואציה הנוכחית". מנגד, נשיא סרביה הודיע היום כי ארצו תחל בשיתוף פעולה עם ישראל לייצור כטב"מים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 14 באוקטובר 2025
למרות המצור הימי האמריקני – המגעים בין ארה"ב לאיראן נמשכים

יוני בן מנחם

בעוד הזמן לסיום הפסקת האש שנקבעה הולך ומתקצר, הפערים בין הצדדים עדיין גדולים, בעיקר סביב סוגיית הגרעין

רס"ם אייל אוריאל ביאנקו ז"ל
לוחם שריון במילואים נהרג בתאונה מבצעית בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

רס"ם (מיל') אייל אוריאל ביאנקו נהרג כתוצאה מהתהפכות האמר. לוחם מילואים נפצע באורח בינוני ושני נוספים באורח קל

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם,
מזכ"ל חיזבאללה: "אין לאף גורם בלבנון סמכות לנהל משא ומתן ישיר עם ישראל ללא הסכמה פנימית רחבה"

דורון פסקין

נעים קאסם נשא נאום תקיף בו הציב חמישה תנאים לכל הסדר עתידי עם ישראל: הפסקת התקיפות בלבנון; נסיגה מכל השטחים שנכבשו בדרום המדינה; שחרור אסירים; השבת התושבים לבתיהם ושיקום המדינה במימון בין-לאומי

