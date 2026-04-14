גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי מוקד הלחימה המרכזי בימים אלה בדרום לבנון הוא באזור העיירה, הנחשבת למעוז חיזבאללה. 10 לוחמים בחטיבת הצנחנים נפצעו הלילה בהיתקלות עם חוליית מחבלים
יוני בן מנחם | 14 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
צה"ל ממשיך בכיתור בינת ג'בל; עד כה חוסלו יותר מ-100 מחבלים
גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי מוקד הלחימה המרכזי של צה"ל בדרום לבנון בימים אלה הוא בעיירה בינת ג'בל.
אתמול מסר דובר צה"ל כי הכוחות הפועלים בגזרה השלימו בשבוע האחרון את כיתור העיירה. לפי ההודעה, הכוחות חיסלו יותר מ-100 מחבלי חיזבאללה בקרבות פנים אל פנים ובתקיפות מהאוויר, השמידו עשרות תשתיות טרור ואיתרו מאות אמצעי לחימה במרחב.
גורמי הביטחון מעריכים כי נותרו בעיירה עשרות מחבלים נצורים, שתכננו לצאת לפשיטה לעבר שטח ישראל. לדבריהם, ישראל פועלת לחיסולם, בעיקר באמצעות תקיפות אוויריות. גורמים בצה"ל מעריכים כי השלמת ההכרעה מול המחבלים בבינת ג'בל צפויה בתוך כמה ימים.
