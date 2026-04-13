נעים קאסם נשא נאום תקיף בו הציב חמישה תנאים לכל הסדר עתידי עם ישראל: הפסקת התקיפות בלבנון; נסיגה מכל השטחים שנכבשו בדרום המדינה; שחרור אסירים; השבת התושבים לבתיהם ושיקום המדינה במימון בין-לאומי
דורון פסקין | 13 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
מזכ"ל חיזבאללה: "אין לאף גורם בלבנון סמכות לנהל משא ומתן ישיר עם ישראל ללא הסכמה פנימית רחבה"
מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, נשא הערב נאום תקיף ששודר בתחנת הטלוויזיה של ארגון הטרור, אל-מנאר.
קאסם טען כי לבנון מתמודדת עם "תוקפנות אכזרית ישראלית-אמריקנית" שמכוונת לדבריו נגד כלל העם הלבנוני וריבונות המדינה, ולא רק נגד חיזבאללה.
הוא הדגיש כי ארגון הטרור ימשיך במערכה "עד הנשימה האחרונה" וכי המציאות בשטח היא שתוכיח את העמידה האיתנה של הארגון.
