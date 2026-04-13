כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לפי הנתונים, רק 7% מהמקרים הוכרזו רשמית על ידי השלטונות. בדוח של האו"ם צוין כי עונש המוות "הופעל ככלי לדיכוי פוליטי"

צוות מגזין אפוק | 13 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

ארגוני זכויות אדם: איראן הוציאה להורג לפחות 1,639 בני אדם ב-2025, המספר המתועד הגבוה ביותר מאז 1989

איראן הוציאה להורג לפחות 1,639 בני אדם בשנת 2025, עלייה של 68% לעומת 975 הוצאות להורג בשנת 2024, כך לפי הדוח השנתי ה-18 של Iran Human Rights ו-ECPM. באינפוגרפיקה הרשמית שפורסמה עם הדוח נכתב כי מדובר ב"מספר הגבוה ביותר של הוצאות להורג מתועדות מאז 1989", וכי 11 מן ההוצאות להורג בוצעו בפומבי.

לפי אותם נתונים, 48.5% מן ההוצאות להורג ב-2025 היו בתיקי סמים, 45.6% בתיקי רצח, 3.5% בעבירות ביטחוניות ו-2.3% בעבירות אונס. עוד עולה כי ההוצאות להורג תועדו בכל 31 המחוזות באיראן, וכי רק 7% מהן הוכרזו רשמית בידי השלטונות. לפחות 149 מן המוצאים להורג היו בני המיעוט הבלוצ'י.

גם בדוח שהגישה מאי סאטו, הדווחית המיוחדת של האו"ם, נכתב כי בשנת 2025 "הוצאו להורג לפחות 1,639 בני אדם", וכי עונש המוות "הופעל ככלי לדיכוי פוליטי". הדוח מציין שהנתון הזה מבוסס על תיעוד של IHRNGO (Iran Human Rights NGO), ומוסיף כי הוא אינו כולל יותר מ-500 הוצאות להורג נוספות שלא אומתו לפי מתודולוגיית הארגון.

תמונותיהם של איראנים הרוגים מוצגות בפריז כמחאה על ההוצאות להורג באיראן, 8 ביולי 2025 | צילום: DELPHINE TOUITOU/AFP via Getty Images

שתפו: