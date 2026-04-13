ארגוני זכויות אדם: איראן הוציאה להורג לפחות 1,639 בני אדם ב-2025, המספר המתועד הגבוה ביותר מאז 1989

איראן הוציאה להורג לפחות 1,639 בני אדם בשנת 2025, עלייה של 68% לעומת 975 הוצאות להורג בשנת 2024, כך לפי הדוח השנתי ה-18 של Iran Human Rights ו-ECPM. באינפוגרפיקה הרשמית שפורסמה עם הדוח נכתב כי מדובר ב"מספר הגבוה ביותר של הוצאות להורג מתועדות מאז 1989", וכי 11 מן ההוצאות להורג בוצעו בפומבי.

לפי אותם נתונים, 48.5% מן ההוצאות להורג ב-2025 היו בתיקי סמים, 45.6% בתיקי רצח, 3.5% בעבירות ביטחוניות ו-2.3% בעבירות אונס. עוד עולה כי ההוצאות להורג תועדו בכל 31 המחוזות באיראן, וכי רק 7% מהן הוכרזו רשמית בידי השלטונות. לפחות 149 מן המוצאים להורג היו בני המיעוט הבלוצ'י.